【華冠投顧】股市：均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

美國股市開高走低，尾盤僅剩小幅度上漲，一開始是因為川普的言論放軟，當然，這是許多官員的評論所致。不過，尾盤的時候有消息指出，FBI 突擊調查川普的私人律師 - 科恩的辨公室，股市漲幅收歛。

就技術線型來看，早盤一度站回半年線之上，尾盤的賣壓再度回落到半年線和年線之間，進行區間震盪。原則上，因為半年線扣抵值仍在低檔區，預期區間震盪的情況將會持續一段時間。

道瓊工業指數上漲 46.34 點、0.19%、來到 23,979.

標普 500 指數上漲 8.69 點、0.33%、來到 2,613.

納斯達克指數上漲 35.23 點、0.51%、來到 6,950.

#台股盤前重點

美股拉回整理，除了和扣抵位階有關之外，人為因素 (川普) 影響股市的成份是大了點。因為台股不見得會受美股的拉回而影響。本周的表現相當重要，因為月線是否下彎，就看這幾天的盤勢變化。

昨天強勢的族群仍舊在離岸風力發電，預期仍有擴大表現的空間。另外，生技類股已經輪動一段時間，昨天製藥股全面上揚，當中也有出現法人的身影，後續走勢不妨多加觀察。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

