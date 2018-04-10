

◆盤勢分析

1. 因美國官方軟化措辭，和緩中美貿易的緊張局勢，加上科技股強彈，美股早盤快速衝高，但盤中因公布聯邦政府預算赤字大幅攀升與 FBI 突襲川普私人律師辦公室等利空，美國投資人投資氣氛轉趨保守，漲幅快速收斂，終場四大指數漲幅介於 0.19%~0.68%。其中，因美國制裁俄羅斯鋁業，美鋁飆升 5.35%；APPLE 上漲 0.99%、英特爾上揚 1.56%、台積電 ADR 上漲 1.53%，特斯拉重挫 3.23%。

2. 上周五美國股市重挫，晨間亞股漲跌互見。因清明長假期間台股漲幅落後國際股市，加上政府政策作多，周一早盤跳空開高，指數一度挑戰季線 10,900 點，惟盤中因 3008 大立光走勢不佳影響與獲利了結賣壓湧現，指數盤中震盪劇烈，所幸尾盤權值股逐漸回穩，收盤指數上漲 72.0 點，漲幅 0.67%，收 10,893.53 點，成功重新站回十日線之上，成交金額 1,306.85 億元；OTC 指數上漲 0.15%，收 154.65 點。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股持續在 10,750~11,000 點區間震盪，月、季線仍維持上揚趨勢。

(2) 量能：清明長假後人氣逐漸回籠，後續上漲宜出量。

(3) 技術指標：9 日 KD 指標初見黃金交叉，周 KD 仍為偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 9.23 億元；外資 - 9.63 億元、投信 - 0.33 億元、自營 + 0.73 億元。

4. 電子類股

(1) 矽晶圓：國際半導體產業協會表示全球半導體需求上揚，供給不足現象難解，預估今年矽晶圓報價易漲難跌，激勵 6488 環球晶、6182 合晶股價持續走高，而 5483 中美晶股價創波段新高。

(2) 被動元件：電子元件四月報價維持高檔，2478 大毅與 3090 日電貿股價同創新高，龍頭 2327 國巨、2492 華新科股價回到波段高點位置。

5. 非電子類股

(1) 工具機：1597 直得受惠日商轉單，後續營運看俏，股價則再創波段新高，拉動同業 1590 亞德客 - KY 股價創波段高。

(2) 風電 (電機)：風電題材持續發酵，2208 台船拿下國防部新型兩棲船塢運輸艦建造標案，股價跳空漲停；3708 上緯投控、1589 永冠 - KY 盤中拉高。機電族群 1514 亞力、1519 華城、1513 中興電股價同步走高。

(3) 鋼鐵：政府提出提振內需政策，包括前瞻基礎建設、風電工程、軌道工程，並管制大陸鋼品進口，周一 2002 中鋼、2014 中鴻、2027 大成鋼股價轉強，而 2013 中鋼構、2031 新光鋼與 9958 世紀鋼兼具風電題材，股價創波段新高。

6. 目前貿易戰火持續擴延，預期全球股市波動將持續加劇。國內法人操作相對保守觀望，大盤由業內、力里控盤，投資人要有風險意識，嚴控持股比重，強勢股順勢操作，且短進短出，擅設停損。

7. 重點訊息：

(1) 趕在當沖降稅政策屆滿之前，立法院財委會昨（9）初審通過《證券交易稅條例》修正案中當沖降稅優惠措施，當沖證交稅率減半措施再延 44 個月（即 3 年 8 個月），至 2021 年 12 月 31 日止，且適用對象納入自營商。據金管會統計，到今年 2 月底，集中及櫃買當沖日均量占比分別約為 21％及 30％，較實施前成長逾一倍。

(2) 被動元件大廠 2327 國巨公布 3 月營收，由於客戶端需求持續成長、利基型產品擴產效益逐步顯現，3 月營收重返歷史新高紀錄，達 42.71 億元，市場預期國巨本季營收可望續創新高。3026 禾伸堂公布 3 月營收達 14.03 億元，年增 9.66％，較 2 月成長 78.71％，累計禾伸堂今年前 3 月營收達 33.56 億元，年增 6.93％。

