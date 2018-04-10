【大慶證券】投顧盤前－貿易戰影響減弱 台股挑戰季線關卡



◆盤勢分析

美國四大指數昨日終場都僅以小漲作收，原先在中美貿易戰恐慌程度下降之下，道瓊指數盤中一度上漲 440 點，然尾盤卻受到 FBI 搜索川普私人律師辦公室的消息引爆賣壓出籠，使美股昨日終場均留下長上影線，股市表現持續受到政經因素的干擾，研判短線將延續區間震盪格局，然而，美國企業財報周即將展開，華爾街預期第一季企業獲利將成長 17%，成為後續美股走勢的關注焦點。

受惠川普釋放出貿易戰可能有轉圜餘地的消息，亞股昨日表現相對強勁，日股開低震盪後在內需股支撐下重回平盤以上，韓股也受惠製藥、營建股走揚而開低走高，兩者指數均守穩在年線之上。另外，陸股也在早盤整理完後向上翻紅，惟上檔面臨十日線反壓，短線以 2/9 日跳空缺口低點 3062 點作為觀察指標，但長多格局不變。綜觀而言，在中美貿易戰持續熱燒下，預期亞股短線將維持橫盤整理格局不變。

由於美股在清明假期休市期間漲多於跌，加上早盤電子盤強勁，拉抬台股昨日以 10880 點跳空開出，但由於中美貿易戰疑慮仍存，開高後隨即走跌，一度下殺至最低 10829 點，所幸仍守穩在平盤之上，盤中在權值股撐盤下重新走揚，最高來到 10904 點，但終場則小幅收紅以 10893 點作收，挑戰季線未果，成交量達 1303 億元。就盤後籌碼來看，外資昨日在期貨加碼 2696 口、淨多單口數達 50160 口，現貨則賣超 9.6 億元，顯示外資態度仍舊偏多但持續觀望，目前在市場持續關注中美貿易戰的情況下，研判大盤將在半年線到 11000 點之間持續震盪。盤面表現則以傳產股為主，僅管台積電、鴻海表現平穩，但大立光跌幅高達 5.8% 面臨 3000 元保衛戰，加上南亞科、台達電、連發科等高價權值股同樣疲弱，壓抑台股昨日上漲動能。然而，盤面上先前強勢的族群包含生技、風電等仍持續強勁，包含永昕、美時、慧智及亞力、台船、中鋼構等都上攻漲停，同時，特斯拉概念股如貿聯 - KY、康普、美琪瑪等也受惠特斯拉產銷量表現優異而走揚，其他族群包含食品、鋼鐵、紡織、塑化等表現也同樣亮眼，顯示盤面依舊維持輪動態勢不變，唯須留意漲多拉回的可能，不建議追高，在 3 月營收陸續公佈下，盤面操作仍以營運表現優異的族群作為焦點。

