中滔環保(01363-HK)增資惠州園林項目取60%權益

中滔環保(01363-HK)公布，公司間接全資附屬公司廣州海滔環保科技向惠州市盛華農業開發增資投入4200萬人民幣。完成後，公司將持有惠州盛華60%權益。

惠州盛華擁有經營期60年的約6000畝山地(已取得林權證)，增資將用於建設生態化、高產化的園林產業項目，使用集團處理城市污泥生產的營養土對瘦瘠石礫山地進行平整改良修復。

廣州海滔增資投入惠州盛華將用於建設生態化、高產化的園林產業項目，使用集團處理城市污泥生產的營養土對瘦瘠石礫山地進行平整改良修復，用於種植金絲楠林和高產值城市園林苗木。預計該項目將為集團帶來以下效益：為集團龍滔循環產業基地提供生物質原料、每年為集團用城市污泥生產的超過300,000噸營養土實現生態資源化高效益使用、生產高附加值的園林產品及產生良好的生態效益。年創經濟綜合產值超過5000萬元，為實踐綠水青山就是金山銀山做出新的探索。

集團認為投資於惠州盛華將有效推動環保產業鏈之相關發展及建立，並將擴大集團之收益基礎，最終提升集團之價值。因此，董事認為增資協議及其項下擬進行之交易符合公司及其股東之整體利益。

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