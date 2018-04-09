【安聯投信】中美貿易談判干擾 市場波動將加劇

美中貿易爭端持續干擾市場，雙方對峙造成主要股市震盪加劇，Nasdaq 指數上周下跌 2.07%、S&P500 指數下跌 1.35%、道瓊工業指數則下跌 0.67%。道瓊歐盟 600 指數上周上漲 1.24%，日經 225 指數上周小漲 0.53%。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 4 月 4 日，日股延續今年以來吸金態勢，前周吸金 15.11 億美元，累計今年以來以吸金超過 341 億美元；亞洲不含日本則連續兩周吸金，前周獲得淨流入 14.41 億美元；全球新興市場前周則吸金 12.9 億美元，僅歐非中東遭小幅賣出 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，中美貿易談判影響全球股市震盪，預計近期台股走勢也較為波動。展望第二季，仍相對看好科技，認為淡季不淡；此外，因應新的會計準則將於明年上路，金融股可望於今年上半年提前認列資產，將有助於推升獲利。而傳產的穩定殖利率，也具吸引力。

廖哲宏表示，台股從前波高點至今走勢，有出現頭肩底型樣，目前處於右肩位置，如能突破站穩 11000 點頸線位置附近，將對台股後市有正面助力。若從外資期權部位合計來看，多單如能持續，到 4 月 18 日結算前，應可先正面看待台股。

在題材部分，廖哲宏表示，電子股仍看好雲端伺服器、車用電子、3D 感測、半導體 (ASIC)、電子原物料(記憶體 / 被動元件 / 矽晶圓) 等；而傳產部分，則看好工業自動化、提供穩定現金殖利率的水泥與營建類股，還有與中國消費升級相關的醫療保健和食品。

展望後市，廖哲宏表示，美中貿易戰的不確定性將拉抬全球市場波動，不過全球景氣持續擴張，加上科技創新能力，仍可望持續推動 2018 年股市動能，操作上仍應以主動式選股入市，追求成長才是勝出關鍵。

在美股部分，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美國第四季 GDP 年率由 2.5% 上修至 2.9%，優於預期的 2.7%，主要由消費及企業投資帶動。而 3 月新增非農就業人數為 10.3 萬，儘管低於預測中值 18.5 萬，但失業率連續第六個月維持在 4.1%，且平均時薪同比上漲 2.7%，讓市場仍維持正面看法。聯準會主席鮑威爾表示，勞動力市場和通膨前景支持進一步漸進式升息，溫和的薪資成長仍有發展空間。

林素萍表示，中美貿易談判帶來短期的不確定性，加上美國正值財報公布期，持續帶給市場震盪。不過根據美國總統川普言論，貿易對峙長遠看有好處，認為雙方應會和平落幕。展望後市，她表示，市場波動擴大，除可在修正中尋找下一個進場低接的機會外，透過混搭股債等多重資產的收益成長策略作為核心，亦能讓投組收跟漲抗跌之效，還能掌握收益和成長兼收的機會。

在中國部分，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，市場波動引發避險情緒，上週除了黃金股受惠於市場趨避氣氛外，環保板塊逆勢拉升，農業板塊同樣強於大盤。展望後市，穩健貨幣政策與財政刺激效應將提供未來股市正向支撐，包括國企改革、環保、供給側改革、製造 2025、消費升級等主題，均有助股市表現。

許廷全表示，近期陸續公布的企業財報具優於預期空間，儘管短線上有雜音干擾，但中長期策略上仍可聚焦中長期政策與產業成長機會，投資人可針對基本面佳的個別企業進行布局。資本市場改革的開放對於成長股亦帶來了正向動能，可留意重點扶持產業與綠色快速通道等議題，持續看好消費升級、製造升級及政策受惠三大主題。

在新興市場部分，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，巴西央行宣布一連串新銀行法規，希望通過增加流動性、降低融資成本、以及培養金融體系中競爭的方式，壓低處於全球最高水平的利率。巴西央行放寬儲蓄及支票帳戶的準備金規定，可釋出約 257 億雷亞爾 (77 億美元) 新放貸，提供銀行更佳流動性。

在亞洲國家部分，莊凱倫表示，韓國央行公布的調查顯示，韓國製造業企業信心指數 4 月下降至六個月低位。消費行業分項指數跌幅最大，而製造業對於國內需求疲弱和未確定的經濟狀況的擔憂更甚於 3 月。在東協國家部分，出口成長加速，將可望帶動民間消費以及資本支出的增長。她表示，接下來可以觀察亞洲國家出口狀況，並以主動式管理加上區域型投資，掌握亞洲成長動能。而就整體來看，今年以來新興市場表現優於成熟市場，加上在新興市場貨幣波動相對溫和，具有價值重估空間，預期全球景氣及企業獲利持續擴張的環境下，可望持續推動新興市場表現。

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