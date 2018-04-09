全球股市兩好一壞 4月拚紅不讓

美國通膨升溫與中美貿易戰火點燃，造成 2、3 月全球股市上沖下洗。進入 4 月，能否擺脫震盪格局？第一金投信認為，全球股市技術面與基本面仍有撐，但政策面有待觀察，因此全呈現「兩好一壞」局面；加上近 10 年 4 月平均漲幅達 2.47%，居各月之冠，且主要國家股市都是上漲表現，顯示對後市仍樂觀看待。

第一金全球大趨勢基金經理人唐祖蔭表示，全球股市歷經過去 2 個月修正整理，普遍回落到年線附近，化解技術面過熱的壓力。以 MSCI 世界指數為例，目前本益比為 19 倍，低於近 5 年平均值，同時接近 10 年平均水準，處於相對低檔區間，投資價值浮現。

從基本面來看，唐祖蔭表示，去年底以來，IMF、OECD 等國際機構陸續上修今明兩年全球經濟預期，成長動能不變，企業獲利表現穩步向上，預估今年成長率上看 13.5%，並以美股 S&P 500 企業調幅最大，成長率預估 20.9%，能見度明確。

政策面部分，唐祖蔭指出，要觀察中美貿易戰，雖然戰火引發市場恐慌，但只是短線非經濟事件造成心理層面的影響，從長期投資角度評估，總體經濟發展與企業獲利表現，仍是驅動股價走勢關鍵要素。

唐祖蔭認為，儘管政策面短線存在雜音，技術面與基本面有力支撐，全球股市呈現「兩好一壞」的局面；布局上，建議以基本面作為主要參考指標，優先挑選產業趨勢明確、獲利成長能見度較高的產業股票型基金，再搭配定期不定額、停利不停扣的方式，逢高調節、逢低加碼，因應短線波動風險。