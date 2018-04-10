鉅亨市場快訊》美國加重制裁，重挫俄股

訊息快遞：

美國 6 日宣佈對俄羅斯部份個人和實體企業實施制裁，受此影響，俄羅斯股市週一單日下跌超過 11%（俄羅斯 RTS 指數），俄羅斯盧布兌美元跌破 60 大關，創 2016 年 6 月以來最大單日跌幅。制裁會否扭轉俄股漲勢？投資人又該如何因應？

鉅亨觀點：

1. 目的：逼迫俄羅斯讓步

美國 6 日宣佈加重制裁後，盧布計價俄羅斯股市與盧布兌美元分別下跌 0.72% 及 0.69%，投資人當天情緒冷靜且並未大幅賣出俄羅斯股市。加重制裁並非昨日下跌主因，鉅亨基金交易平台認為關鍵是敘利亞再度傳出化學武器攻擊平民事件，美國總統川普表示支持阿賽德的俄羅斯必須負責，並不排除祭出新一輪制裁。美國希望透過更嚴重的制裁來逼迫俄羅斯退出敘利亞，而投資人擔憂美國與俄羅斯在敘利亞擦槍走火，才是俄股大跌的主因。

2. 效果：加重制裁影響有限

2014 年 3 月俄羅斯入侵烏克蘭，並不顧國際社會反對吞併克里米亞，美國也於當年 3 月開始一連串針對俄羅斯的制裁措施。但無論從盧布或經濟成長率來看，制裁並未對俄羅斯帶來嚴重打擊，2014 年中開始下跌的國際油價，才是俄羅斯陷入衰退的元兇。只要油價繼續維持於每桶 60 美元之上，額外制裁對俄羅斯的影響有限。

3. 匯率才是股市變化關鍵

2014 年 3 月美國開始對俄羅斯制裁後，不論是美元或盧布計價的俄羅斯股市都繼續上漲至當年 6 月。6 月後由於油價的下跌，俄羅斯股市由強轉弱，但投資人必須分清股市與匯市的變化，2014 年下半年美元計價俄羅斯股市下跌 49%，但以盧布計價的俄羅斯股市僅下跌 5%，匯率才是投資俄羅斯股市的關鍵。

投資策略: 匯率波動大，等待俄股買點

目前布蘭特原油價格每桶 68.7 美元、俄羅斯外匯存底高達 4,579 億美元，俄羅斯經濟實力遠優於 2014 年初遭制裁時。考量到盧布的高波動特性，盧布兌美元潛在最大貶值幅度為 13%，建議投資人可暫時觀望盧布變化與美國後續動作，靜候俄羅斯股市買點。

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