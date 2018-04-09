股匯兩樣情新台幣早盤破29.2、重貶逾1角

清明連假後首個交易日，台北股、匯市今（9）日表現不同調，台股開紅，新台幣兌美元則一開盤就貶破 29.2 元，一度觸 29.279 元、重貶逾 1 角，目前在 29.21 元震盪。

在清明連假期間，美國及中國大陸陸續宣布懲罰性關稅項目，但由於後續由於仍有協商空間，並非代表美中貿易戰勢必爆發，統計台股休市期間包括道瓊工業指數、S&P 500 指數、那斯達克指數 3 大指數都漲，僅費城半導體指數下跌。台股今日開盤也上漲 58.61 點，加權股價指數以 10880.14 點開出，目前上漲 30 餘點。

國際匯市部分，在中美貿易爭端及美國聯準會（Fed）主席鮑威爾支持漸進升息之下，上周亞洲主要貨幣兌美元偏弱，不過，今日韓元偏升目前來到 1067.95 韓元兌 1 美元，日圓在 106.9 日圓兌 1 美元，不過，人民幣兌美元中間價來到 6.3114 元，較前一交易日中間價貶值 188 基點。

至於新台幣，匯銀人士指出，在連假後補貶之下，新台幣兌美元今日一開盤就貶破 29.2 元，以 29.25 元、貶值 1.02 角開出，隨後進一步觸及 29.279 元、重貶 1.31 角，目前在 29.21 元震盪。

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