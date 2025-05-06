【盤勢觀察】台股噴漲兩成還能追？新台幣急升藏什麼玄機？
鉅亨研報 2025-05-06 17:51
近期台灣股市表現強勁，從低點反彈幅度已達兩成之多。這讓許多投資人左右為難：現在是進場的好時機？還是該趁機獲利了結？在做出決定前，我們需要從更全面的角度來審視市場現況。這次，我們將從近期市場變動最劇烈的商品——新台幣匯率的快速升值——以及技術圖形來深入解析台股的下一步佈局。
一、新台幣匯率急升：資金流入還是另有原因？
最近新台幣匯率出現了非常快速的升值，從一個月前的兌美元約 33 元，一路迅速升破 30 元，甚至看到了 29 元的價位。新台幣的快速升值，傳統上被解讀為資金正在流入台灣，這對股市通常是個利多訊號。然而，這次的情況似乎有些不同。
新台幣的快速升值，很大一部分原因可能是由國內投信或壽險業將海外資產匯回台灣所致。為什麼他們要匯回資金？這可能與海外資產（例如美債 ETF）因匯率變動而出現帳面虧損有關。
想像一下，如果你一個月前以 1 美元兌換 33 元新台幣的匯率買入美債 ETF，現在匯率變成 29 元，即使美債本身的價格沒有下跌，當你將美金資產換算回新台幣時，就會出現匯率損失。影片以 100 億美元資產為例，從 33 換算到 30，短短幾天就可能損失 300 億新台幣。因此，許多持有海外資產的投資者或機構，面臨了直接的匯率虧損。他們選擇賣出海外資產，將資金匯回台灣。
這意味著，雖然新台幣升值表面看似資金流入，但流回來的可能不是直接用於買進台股的外部熱錢，而是國內機構因應匯損或資產配置調整而撤回的資金。這對台股短線而言，刺激力道可能不如預期。
二、新台幣升值對台灣外銷產業的衝擊
台灣是出口導向的島國。許多企業以外銷為主，收取美元貨款。新台幣的快速升值對這些企業來說，會造成嚴重的匯率損失（匯損）。
以台積電的匯率預估為例，如果台積電收到 100 億美元的訂單，在新台幣從 33 升值到 30 的過程中，光是匯率變動就可能造成高達 250 億新台幣的匯損。這代表企業接越多外銷訂單，潛在的匯損風險可能越高。這將直接影響到企業的財報表現，尤其到了六月份財報結算時，可能會有不少公司的財報會「比較慘一點」。
因此，新台幣的快速升值，對投資而言「不見得是一件好事」，反而可能是一個讓人「比較恐懼」的時間點。
三、市場反彈與數據矛盾：多頭格局怎麼看？
奇怪的是，儘管新台幣快速升值、經濟數據有疑慮，台股近期卻出現了強勁反彈，從底部大漲了兩成。這不禁讓人問：這種反彈是多頭格局確立的訊號，還是空頭反彈即將結束？
從技術圖形來看，目前台股的多頭格局「並沒有被破壞掉」。我們可以透過畫出上升趨勢線來觀察，只要 K 棒保持在…… 完整觀看完整影片，了解完整內容
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