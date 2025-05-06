【盤勢觀察】台股噴漲兩成還能追？新台幣急升藏什麼玄機？

鉅亨研報 2025-05-06 17:51

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最近新台幣匯率出現了非常快速的升值，從一個月前的兌美元約 33 元，一路迅速升破 30 元，甚至看到了 29 元的價位。新台幣的快速升值，傳統上被解讀為資金正在流入台灣，這對股市通常是個利多訊號。然而，這次的情況似乎有些不同。

想像一下，如果你一個月前以 1 美元兌換 33 元新台幣的匯率買入美債 ETF，現在匯率變成 29 元，即使美債本身的價格沒有下跌，當你將美金資產換算回新台幣時，就會出現匯率損失。影片以 100 億美元資產為例，從 33 換算到 30，短短幾天就可能損失 300 億新台幣。因此，許多持有海外資產的投資者或機構，面臨了直接的匯率虧損。他們選擇賣出海外資產，將資金匯回台灣。

二、新台幣升值對台灣外銷產業的衝擊

以台積電的匯率預估為例，如果台積電收到 100 億美元的訂單，在新台幣從 33 升值到 30 的過程中，光是匯率變動就可能造成高達 250 億新台幣的匯損。這代表企業接越多外銷訂單，潛在的匯損風險可能越高。這將直接影響到企業的財報表現，尤其到了六月份財報結算時，可能會有不少公司的財報會「比較慘一點」。

三、市場反彈與數據矛盾：多頭格局怎麼看？