好期待的美股4月天 歷史經驗顯示標普500上漲機率90%

美股 3 月表現黯淡，三大指數連續第 2 個月同步下滑，Nasdaq 指數創下 2 年多來的最大跌幅，不過，根據歷史經驗，美股在 4 月通常會有不錯的表現。

根據 1950 以來的數據顯示，道瓊工業指數 4 月平均上漲 1.9％，是年度表現最佳的月份。

就其他指數來說，標普 500 指數和羅素 2000 指數是年度表現第 3 佳的月份，平均漲幅均 1.5％；至於 Nasdaq， 4 月份平均漲幅為 1.4%，為年度中表現第 4 佳的月份。

標普 4 月上漲機率高達 90%

而根據 LPL Financial 的數據顯示，在過去的 10 年中，標普 500 指數在 4 月有 90％呈現上漲，月平均漲幅 2.2％，漲幅僅次於 3 月和 7 月。

過去 10 年來，標普 500 指數在 4 月上漲的機率高達 90%。

儘管道瓊指數今年 3 月下跌 3.7％，標普 500 指數下跌 2.7％，Nasdaq 指數下跌 2.9％，使得美股具有季節性表現的 4 月格外讓投資人期待。

但美股以往 4 月平均漲幅經驗，恐怕還不足將美股各指數帶回歷史高點，目前道瓊指數距歷史高點的跌幅達 9.4％，標準普爾指數跌幅達 8.1％，Nasdaq 的跌幅則為 7.5％。

美股 4 月上漲有那些動力？

資產管理公司 Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 表示， 4 月財報季展開，有機會藉由基本面的表現讓美股「止血」。

此外，4 月是美股股利發放的旺季，摩根士丹利預估，發放股利的金額高達 4000 億美元，在資金活水挹注下，通常 4 月股票回報率表現良好。