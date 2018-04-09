〈美中貿易戰〉Lipper：資金棄股投債 逾百億美元撤出股票基金

中美貿易戰劍拔弩張，投資者棄股投債避險。湯森路透旗下基金研究公司 Lipper 最新數據顯示，美國基金投資者連續第 3 周由股票型基金撤資，截至 4 月 4 日的當周撤資規模達 116 億美元。美銀美林亦引述 EPFR Global 數據指，截至 4 月 4 日當周，債券基金吸引 81 億美元資金流入，是迄今為止顯示市場避險情緒的最明顯信號。

道瓊工業指數走勢

香港《文匯報》援引路透社消息，過去一周有關中美貿易戰全面開打的臆測起起落落，市場也跟着上下震盪。中國本周三 (4 月 4 日) 就計劃中的美國關稅提出報復措施，瞄準特定的美國產品，不過美國之後又表達協商解決方案的意願。然而美國總統川普又表示，已指示美國貿易官員考慮再對 1000 億美元的中國商品加徵關稅，中國商務部隨即再次反擊，稱中國將奉陪到底，必定予以堅決回擊。

中美貿易爭端升級，Lipper 數據顯示，投資者選擇撤離股市，轉投債市避險。美國基金投資者連續第 3 周自股票型基金撤資，於截至 4 月 4 日的當周撤資規模達 116 億美元。

相反，當周應稅債券型基金吸引 35 億美元資金流入。美國國債基金則有 31 億美元資金流入，此為 2016 年 1 月以來最高。另外，資金還流入以新興市場為重心的基金，在當周吸引 6.36 億美元資金投入。

美公債殖利率 10 年

美銀美林的報告亦顯示市場避險情緒加劇。該行在一份報告中引述 EPFR Global 的數據稱，截至 4 月 4 日當周，債券基金吸引 81 億美元資金流入，約有 40 億美元流入美國國債基金。從美國和歐洲股票基金分別撤出 99 億美元和 24 億美元，日本和新興市場股票基金則為流入。

美銀美林的 Michael Hartnett 等策略師在報告中指出，資金流入美債「是目前為止顯示資金進行避險建倉的最明確信號」。報告認為，在今年用「逢高賣出」戰略會比「逢低買入」要好得多。

湯森路透 Lipper 研究部門資深分析師 Pat Keon 亦表示，「從我們在市場上觀察到的，資金流出股票是合理的。」在中美貿易戰塵埃落定之前，資金「棄股投債」將會延續此一模式一段時間。