美股低迷 標普500無力再創高 維持期間為近5年第3長

美股近來波動劇烈，自 1 月創高之後，就進入低迷期。據 Bespoke 投資集團統計，不包括 4 月 6 日，標普 500 已有 48 個交易日未創新高，是 2013 年以來第 3 長的天數。

據《Market Watch》報導，道瓊和標普在 2 月 8 日之後，就進入了修正領域，當時從 1 月 26 日的高點下挫超過 10%。而且這波下殺後，美股也未能像過去幾年，很快搶回頹勢並再創新高。

標普 500 未創高維持期間已為近 5 年第 3 長（圖表取自 Market Watch）

這種情況如果繼續維持，再多 20 個交易日，那麼低點的維持期間，將追上 2016 年由英國脫歐到美國總統選舉期間，成為近 5 年來第 2 長。

若根據 WSJ 市場數據，自 1950 年以來，美股修正平均持續 61 個交易日。這個數據不包括後來跌幅加大，延伸至熊市的回調，也就是自高點回落 20% 的情況。

儘管如此，Bespoke 的研究人員對美股目前走勢仍相對樂觀。Bespoke 認為，這次的下挫相較仍算正常，沒有過於戲劇性的長時間大跌，在 2017 年的大漲過後，局勢也還算在控制當中。

目前由指數上看，道瓊指數自 1 月高點回落近 9.2%，標普 500 下挫逾 8%。相較之下，在 2015 年大宗商品及新興市場遭拋售期間，標普 500 曾最多回落超過 14%。

此外，儘管科技股是近日的重災區，納斯達克指數僅比 3 月 9 日的紀錄高點回落近 7.3%。