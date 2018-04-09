找尋下一個飆股嗎？微軟的大題材：Azure雲端計算

微軟股價在近一年已上漲超過 30%，財經網站《Seeking Alpha》作者認為，微軟經改組後，Azure 雲端計算服務大有可為，在 2018 年第 2 季， Azure 營收同比增長約 98％，證明微軟仍是一家成長型公司，該公司股價仍被低估。

微軟 (MSFT-US) 在 2018 年第 2 季表現亮眼，營收年增率增長 12％，經調整後的每股盈餘（不包含外匯獲利）年增增長 20％。此外，微軟 2018 年上半年的自由現金流量與去年同期相比，增加了約 20 億美元至 156 億美元，但市場對於此結果沒太大反應。

Seeking Alpha 作者 Michael Wiggins De Oliveira 認為，投資者沒有意識到微軟的價值，市場諸多熱門股股價接近正接近泡沫化，如亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix（NFLX-US）與 Tesla（TSLA-US），微軟的估值跟他們不同，股價目前處於被低估的狀態，投資者應該掌握此機會。

另一方面，儘管亞馬遜在雲端方面具有領先優勢，但他們的客戶只要是個人和新創公司，而微軟的雲端服務則較專注於企業，在主攻客群不同下，微軟的 Azure 成長速度加快。

亞馬遜的 AWS 雲端服務仍為市場領先者

亞馬遜的雲端運算服務 Amazon Web Services (AWS) 目前仍為領先者，Azure 緊追在後，但微軟仍須注意來自 Google 的競爭。此外，有鑑於臉書用戶個資被盜事件，微軟強調提供安全和有保障的平台，是公司的優先目標。

微軟與競爭者的估值

根據上圖數字，微軟的市現率低於同業 (17.2 比 19.5），作者認為微軟的股價不應該如此被低估。而僅管微軟沒有特別指出 Azure 的盈利能力，但從該公司 2018 年第 2 季的財報中，可以略看出 Azure 的毛利：

「毛利增長 41 億美元，或是 14％[...] [包括] 商業雲端的毛利率提高 8%，主要由於 Azure 和 Office 365 的成長。」

隨著 Azure 持續成長，並帶來極高的利潤率，作者認為微軟在未來 2 至 3 年，毛利率可能可達到 63% 至 65% 的程度，將使每股盈餘增加，長期股東可獲得好的回報。