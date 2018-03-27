大摩預測微軟市值一年內突破1兆美元 股價聞聲飆

投資人一直在觀察亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 和蘋果 (Apple) (AAPL-US) 的市值誰會先達到 1 兆美元門檻，但摩根士丹利則認為，微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 將在未來 12 個月內經由其雲端業務後發先至，優先達到這個里程碑。

摩根士丹利分析師 Keith Weiss 在 26 日給客戶的投資報告中寫道：「強化公共雲端業務、大型分銷管道和安裝客戶群以及提高獲利率的強有力定位，為微軟打造出稅前獲利 (EBIT) 達 500 億美元之路，並可創造 1 兆美元的市值。」

大摩將其一年期目標價格從 110 美元上調至 130 美元，比 23 日收盤時上漲 49%。若股價達到 130 美元，微軟市值將觸及 1 兆美元。它目前的市值為 6710 億美元，落後於蘋果的 8560 億美元、亞馬遜的 7470 億美元和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的 7300 億美元。

受此報告激勵，微軟股價今天收盤上揚 6.6%，報 93.78 美元。

微軟透過雲端計算使用託管的遠距服務器來存儲和處理數據，而非個人電腦或本地服務器。讓它看起來很有可能保持公有雲端市場的主導地位，大摩預計其規模將成長一倍至超過 2500 億美元。

摩根士丹利表示，微軟雲端資產與現有資產，包括龐大的客戶群和分銷管道的結合，都有助於該公司在未來 3 年獲得更多市占率。

該銀行強調微軟的分析、機器學習、生產力 App、前台 App 和核心財務，這些都是微軟較雲端龍頭亞馬遜和谷歌不同的業務模式。