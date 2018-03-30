微軟宣布印裔CEO上任以來最大重組計劃：分拆Windows 押注雲業務

摘要：微軟周四宣布了 CEO 納德拉 2014 年上任以來最大的公司重組計劃，將 Windows 操作系統分拆後併入兩個新成立的部門，Windows 產品線負責人也即將離職。分析稱，微軟加速轉型到雲端運算時代，納德拉也重申了創新和「成長心態」企業文化的重要性。

老牌科技巨頭微軟周四宣布了 CEO 納德拉（Satya Nadella）2014 年上任以來最大的公司重組計劃，將 Windows 操作系統分拆後併入兩個新成立的部門，Windows 產品線負責人也即將離職。

新成立的第一個部門是「體驗與設備」事業組，將由 Office 辦公軟體業務負責人、執行副總裁拉傑什 · 賈哈（Rajesh Jha）領導，Windows 操作系統的外殼程序將併入其中，Surface 硬體系列也會包括在內。納德拉表示，Windows 將開發新的功能來用於新型設備和人工智慧等新技術。

第二個部門是「雲與 AI」事業組，將由雲端運算和企業集團負業務負責人、執行副總裁斯科特 · 格斯里（Scott Guthrie）領導，Windows 的核心操作系統平台將併入其中，方便客戶在這一平台上建構自己的硬體、應用和服務。全新的事業組將監管微軟從 Azure 雲平台到物聯網的所有軟體產品。

由於 Windows 操作系統隨著個人電腦（PC）的銷售下滑而重要性下降，這一系統也無法在智慧型手機行動端與谷歌安卓和蘋果 iOS 操作系統相競爭，在 Windows 業務被拆分後，Office 和 Windows 實際都交由賈哈接管，原 Windows 業務執行副總裁特里 · 梅爾森（Terry Myerson）將離職。

此外，一直負責 Azure 雲端運算業務的 Jason Zander 將被提升為執行副總裁，但尚無法進入核心決策層。Harry Shum 將繼續領導微軟研究團隊，但將與格斯里和 Zander 在雲業務上更緊密合作，幫助將更多的人工智慧技術添加入 Azure 平台。

Surface 產品線的主管 Panos Panay 將成為首席產品官，監督硬體設備的設計與製造。HoloLens 頭顯和 Xbox Kinect 傳感器的創造者 Alex Kipman 將成為微軟「AI 感知與混合現實」部門負責人。

英國《金融時報》評價稱，本次重組既改變了不少工程師領導者的權責，也鞏固了賈哈和格斯里在公司核心決策層的地位，特別是格斯里的權力更為放大，也體現了微軟對雲業務的加倍重視。通過拆分 Windows 操作系統業務，納德拉將領導微軟加速轉型到雲端運算時代。

曾率領微軟推出名震一時的 Windows 95 電腦操作系統，隨後創立風投基金的 Brad Silverberg 表示，要承認 Windows 的重要性減弱需要勇氣。Windows 在 1990 年代的風頭曾大到令美國司法部威脅要分拆微軟，認為其濫用在 PC 操作系統的市場主導地位來壓制競爭對手。

曾執掌微軟十三載的前任 CEO 鮑爾默在 2013 年末、即將卸任前接受採訪稱，研發 Windows Vista 可能是任內最大的錯誤，整個研發團隊不得不致力於修補 Vista 的缺陷，沒有餘力發展有潛力的產品。這令微軟錯失了智慧型手機和平板電腦的巨大機遇，市值也在此 13 年間縮水一半。

《華爾街日報》援引券商 Stifel 分析師 Brad Reback 稱，微軟願意將焦點從 Windows 轉移走，既證明了市場從個人電腦向行動設備和雲端的永久轉移趨勢，也顯示了 CEO 納德拉不是一個被光輝歷史舒服住手腳的人。

在他接任的四年間，微軟成為全球雲端運算行業的領軍企業，Azue 是排名僅次於亞馬遜的第二名雲基建平台，搭建在雲端的 Office 365 個人辦公軟體和 Dynamics 商業軟體服務也在快速成長。

去年第四季 Azure、Windows Server 和 SQL Server 等智能雲業務營收增長 15%，至 78 億美元。備受關注的 Azure 當季收入 70.8 億美元，猛增 98%。包括 Office、Dynamics 和 LinkedIn 在內的生產力和業務流程部門營收增長 25%，至 89.5 億美元。Windows 收入僅漲 2%。

微軟 CEO 納德拉在周四重組致員工信中表示，整合終端體驗的「One Microsoft」（同一個微軟）將成為新發展口號。需要擁有對客戶未滿足和未闡明需求的深度認知，才能加速創新來升級服務。他也表示，不能讓內部組織的界限為創新擋路，因此一個「有成長心態」的企業文化至關重要。

宣布重組消息後，微軟股價周四止跌反彈，盤中最高漲近 3%，最終收漲 2.1%，至 91.27 美元的近一周新高。在 Facebook、特斯拉、谷歌、亞馬遜和蘋果今年都累跌時，作為「FAAMNG」全明星組合一員的微軟實現累漲約 6.7%。

『新聞來源／華爾街見聞』