FB醜聞嚴重到難自行解決 美國會議員警告出手監督

美國共和黨參議員約翰 ‧ 甘逎迪周日 (8 日) 警告，Facebook(FB-US) 很可能將受到監督，以應對外界對該公司涉嫌侵犯用戶隱私和外國干涉性宣傳醜聞。他說，fb 的問題可能「很嚴重」，以至於很難獨自解決。

新浪財經報導，約翰、甘逎迪在哥倫比亞廣播公司《面向全國》節目中說：「我最擔心的是隱私問題，以及我之前提及的宣傳問題。這些話題對於 Facebook 來說都太過龐大 (以至於難以自行解決)，這是令人恐懼的部分。」

當被問及國會議員是否可能對 Facebook 採取監管措施時，甘迺迪回答說：「十有八九如此。」

Facebook CEO 佐克伯 (Mark Zuckerberg) 週二 (10 日) 將在美國參議院商業和司法委員會發表講話，回答有關他的公司如何處理使用者資料的問題。

FB 股價日線走勢圖 (今年以來表現)

雖然一些民主黨人建議法律對 Facebook 的資料隱私處理行為進行監督，或是要限制外國在該平台的干涉行為，但甘迺迪所提及的「開放」也是十分重要的，因為共和黨人普遍支持自由市場原則，而不願對美國的企業進行監管。

甘迺迪是美國參議院司法委員會的一名成員，他說自己想在當地時間週二的時候問問佐克伯：Facebook 是否有能力瞭解在其網站上購買廣告的成千上萬個實體的身份？

他強調：「我並不想傷害 Facebook，然而現在問題出現了：我們所承諾的數字烏托邦是存在雷區的。」

Facebook 於當地時間上週五 (6 日) 支持《誠信廣告法案》立法，旨在消除人們對於其它國家利用社交媒體來干預美國政治的擔憂。該立法將擴大現有的選舉法，範圍涵蓋電視和電台，並且適用於付費互聯網和數位廣告。

該法案於去年 10 月出台，但目前尚未通過，其意在消除人們對於外國利用社交媒體干預美國政治的擔憂。這是對俄羅斯可能干預 2016 年美國總統大選事件調查的一部分，但俄羅斯已否認此事。

根據該法案的內容，凡是擁有 5000 萬月流覽量以上的數字平台，都將被要求保留其所有涉及到總統競選內容的聊天資訊，以作為公共檔案保存。

另據 CNBC 4 月 9 日報導，在 CNBC 知會 Facebook 一家名為 CubeYou 的數據公司通過答題測試來收集臉書用戶數據後，臉書終於暫停了該公司訪問其數據的許可權，在調查結果出來之前，CubeYou 旗下的 App 無法再收集臉書用戶數據。

CubeYou 以誤導的方式，將其設計的測驗標榜為「非營利用途」，但實則他們在收集到數據後便分享給其他公司，操作模式類似先前「劍橋分析 Cambridge Analytica」公司未經授權獲取 8700 萬 Facebook 用戶數據並進行精準政治廣告營銷事件。