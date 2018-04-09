中國3月底外匯存底回升至3.143兆美元 黃金儲備維持不變

中國國家外匯管理局網站 8 日公布，截至 2018 年 3 月底，中國外匯儲備規模為 3 兆 1428 億美元，較 2 月底升 83 億美元或 0.27%，2 月則出現 13 個月首降。外匯管理局負責人指出，年初以來，中國經濟運行延續穩中向好態勢，經濟結構升級優化，品質效益持續改善。人民幣對美元匯率雙向波動並保持基本穩定，跨境資金總體平衡的發展態勢更加穩固。



展望未來，在全球經濟持續復甦的背景下，隨著中國經濟穩中向好的態勢逐步鞏固和改革開放進一步深化，國際收支將延續基本平衡格局，跨境資金流動總體保持平穩。與此同時，國際政治經濟環境依然複雜多變，金融市場仍可能面臨不確定性。國內外因素綜合作用，中國外匯儲備規模有望保持總體穩定。



中國 3 月外匯存底 3.143 兆美元，略低於預期的 3.146 兆美元，高於 2 月水準。



截至 3 月底，中國官方儲備資產中黃金儲備 5924 萬盎司 (約 784 億美元)，與 2 月底水準相同。



此前，在截至 1 月底，中國外儲曾出現 12 連漲，升至 31614.6 億美元，創下 2016 年 9 月以來高位。不過，2 月外儲下降 270 億美元至 31,345 億美元。當時任中國央行行長周小川曾解釋，主要有兩個原因，一個是匯率折算，還有一個是國際市場債券、股票等資產價格下跌。



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