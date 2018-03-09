周小川：全球寬鬆告終 中國外匯和貨幣政策亦將作出回應

週五 (9 日) 中國人行 (PBoC) 行長周小川在兩會記者會上，針對全球利率環境與貨幣政策表示，綜觀來看，目前全球數個主要央行的寬鬆政策與低利率，估計都將暫告一段落，是故中國也勢必將在貨幣政策與外匯政策上，作出相對的合適回應。

周小川指出，全球經濟多個地區出現復甦跡象，過去全球範圍內的低利率將告一段落，大陸現在強調經濟是一種新常態，未來經濟增長依靠數量堆積會減少。

周小川並強調，一些國家貨幣寬鬆退出是好事，而現在中國經濟的成長方式正在做出改變，以前是依賴資金面的堆疊，現在則是轉向質量式的品質型增長，之前資金堆積較多，以後數量堆積將會減少。

「廣義貨幣在經濟中的量非常大，這些錢可以用的更有效率，並不是資金就緊張了，資金價格有上升的一方面，大陸在貨幣政策和外匯政策上會有相應回應。」周小川說道。

週五 (9 日) 中國人行公布 2 月中國 M2 增速為 8.8%，雖然較一月份的 8.6% 回升，但仍是低於雙位數的增速水準；中國二月份人民幣新增貸款為 8393 億人民幣，大幅低於前月歷史紀錄的 2.69 兆人民幣；二月新增社會融資規模為 1.17 兆人民幣，也是大幅低於前月的 3.06 兆人民幣。

而談到金融監管方面，周小川繼續維持不變的態度，強調防風險、防危機一直是中國金融改革的重要部分。

周小川表示，中國成立了金融穩定委員會，這個目的就是要改進監管、減少風險，而在強監管、防風險的框架下，其他政策的步伐就可以走得更快一些，例如人民幣國際化和市場准入的放開，都可以與監管改革聯繫在一起。