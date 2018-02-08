中國外匯存底連升12月 外管局：非美元貨幣集體升值是主因

人民銀行昨 (7) 日公佈，截至今年 1 月底，中國外匯存底規模為 3 兆 1614.57 億 (美元，下同)，較上增加 215 億美元或升 0.68%，連續第 12 個月上升，但低於市場預期的 3 兆 1700 億元。中國 1 月份外匯存底有 2 兆 1696.57 億 SDR，而去年 12 月份則為 2 兆 2048.12 億 SDR。

國家外管局有關負責人表示，1 月中國跨境資金流動和境內外主體交易行為總體平穩。國際金融市場上，主要非美元貨幣匯率升值和資產價格變動等各因素共同作用，外匯存底規模小幅上升。

1 月人民幣兌美元升值 3.8%，歐元、日元、英鎊等非美儲備貨幣上漲，為外匯存底帶來較大的估值效應，同時伴隨人民幣快速升值，也刺激了資本流入和結匯，其中部分可能進入央行外匯存底。

不過，1 月 215 億美元的升幅低於市場預期。此前彭博匯總 24 位經濟學家預測中值預計 1 月外匯存底月增約 301 億美元，創近 4 年來最大月增幅。市場分析，外匯存底升幅低於預期，主要可能是資本流入和結匯量低於預期。

對於外匯存底未來走勢，國家外管局表示，中國經濟結構調整和優化升級加快進行，經濟基本面有望延續穩中向好態勢。全球經濟同步復甦，主要央行將逐步收緊貨幣政策。在基本面因素的推動下，中國跨境資本流動和外匯供求將更趨平衡，人民幣匯率雙向浮動的特徵將更加明顯。在中國國際經濟金融形勢的共同作用下，外匯存底規模將保持總體穩定。

年初以來人民幣兌美元連續升破關口，昨日中間價再創「811 匯改」以來新高，收報 6.2596。外匯分析師李劉陽表示，儘管美元指數平穩，但境內投資者預期人民幣匯率走強，帶動結匯盤大量出現，使得人民幣匯率走高。

美元兌人民幣走勢

香港《文匯報》援引廣發證券首席宏觀分析師郭磊分析，人民幣年初、年尾一般會有過於集中的季節性特徵。這輪年初以來升值已近 4%，累計幅度偏高。合理均衡水平上保持基本穩定、雙向浮動是政策理解的匯率特徵，年度單向升貶值幅度一般不會太大，所以階段性升值偏快往往對應後續會有調整。