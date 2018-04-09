【華冠投顧】股市：均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

美國股市又再度下跌，其原因就是美國總統川普再次放話，考慮對中國額外增加千億美元的關稅項目。而中國商務部也回應，一旦美國公佈，中國也會立刻反擊，同時將不排除任何選項。

三大指數同步回落半年線之下，重回年線和半年線之間，進行區間震盪。由於目前半年線的仰角向上，也就是說，沿著半年線震盪整理，也是一件好事，因指數也是緩步墊高的。

聯準會主席鮑威爾凌晨發表演說，用「耐心」一詞來形容聯準會的升息的步驟。主要的原因在於薪資的成長速度沒有跟上，也就是說現在美國的勞動市場需求是吃緊的，不過薪資並沒有跟的上物價的漲幅。

經濟數據方面，美國 3 月新增就業人口低於預期，原本市場預估會有 17 萬人次，而實際公佈的數據僅 10.3 萬人。雖然數據低於預期，不過勞動市場需求仍舊吃緊，且仍舊為 20 年來最佳的就業狀況。

#台股盤前重點

雖然周五美股大幅度下跌，不過，這次的下跌剛好修正先前的漲幅，而且此次修正也和川普的用詞有關，後續是否化言語而成行動，仍需觀察美國這邊的動作而定。

目前美股三大指數雖然跌到年半線之下，但是仍在半年線扣抵值之上。而半年線扣抵值還有一個月的時間，才會進入高檔區，因此美股仍有機會重回多方。

另外，費城半導體指數出現新低點，加上那斯達克指數的斜率再次現負乖離，顯見後續科技類股受壓將會較其它族群更大，這也會影響台積電後續的表現。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

