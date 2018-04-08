無畏中美角力台股基金Q1報酬旺唯選股難度加高

無畏第 1 季全球股市波動劇烈，台股基金依舊繳出正報酬成績，平均績效達 3.02%，打敗加權指數 2.6% 的漲幅。法人表示，雖然 2、3 月出現多次閃崩，但中長期均線維持多頭排列，加上，今年企業獲利持續向上成長，都有利台股表現。惟萬點後波動度拉大，選股難度加高，因此建議採取定期定額、逢回加碼方式，布局台股基金。

根據 Morningstar 統計，國內投信發行的 157 檔台股基金，第 1 季平均報酬率達 3.02%，其中，半數打敗加權指數漲幅。若按類型區分，店頭市場、科技與大中華三大類型表現最佳，平均報酬率各有 4.51%、4.39% 和 4.24%；其次是一般型 2.64%、中小型 2.62%、平衡型 2.33%。

第一金小型精選基金經理人葉信良表示，受到美國通膨預警、中美貿易大戰影響，全球股市第 1 季發生多次閃崩，台股也不例外。儘管短線急跌，在企業獲利成長等基本面支撐下，指數仍反彈站回季線附近，且季線、半年線與年線等均線仍維持多頭排列，顯示中長期趨勢沒有改變。

葉信良指出，美國聯準會 3 月會議未釋出過於鷹派的言論，撫平市場對升息加速的情緒，因此近期美債殖利率緩步回落到 2.8% 之下，通膨警報暫時解除，未來干擾市場的不確定因素將集中在中美貿易戰。

不過，觀察歷史上幾次貿易戰發生年度，全球貿易量仍有 7.5-12.7% 左右的成長表現，代表衝擊其實很小。研判，本次在雙方相互喊話較勁後，將進入談判桌或尋求 WTO 解決，最終對總體經濟的影響不致太大。不過，投資人往往富有想像力，在協商過程中難免引發股市震盪。

葉信良強調，台股站上萬點之後，面臨高處不勝寒的隱憂，整體波動度拉大、選股難度加高，因此建議投資人，採取定期定額和逢回加碼的方式，布局台股基金，增添勝率。

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