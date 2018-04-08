1-2月電子發票獎金逾1.5億首見繳車貸利息中百萬

107 年 1-2 月期統一發票開獎，千萬元特別獎中獎號碼為「21735266」。經財政部統計這期屬電子發票的特別獎、特獎、頭獎與雲端發票（無實體電子發票）百萬元獎等 4 大獎項計有 59 位幸運得主，獎金合計超過 1 億 5 千萬元。其中雲端發票專屬百萬獎，首見繳車貸利息 2483 元的發票，幸運中了 100 萬元大獎。

財政部表示，這期屬電子發票 1 千萬元特別獎得主有 12 位，其中 2 位是以悠遊卡載具索取電子發票，須至超商 KIOSK 列印中獎發票兌獎；1 位使用營業人的會員載具，營業人將另行通知中獎者；其餘 9 位則未使用載具，中獎者需持電子發票證明聯兌領獎金；而中獎之幸運得主最低消費金額為 19 元

至於這期雲端發票百萬元獎金中獎得主有 15 位，其中 9 位是使用公用事業載具，中獎者在收到通知後須至超商 KIOSK 列印中獎發票兌獎，另 1 位將發票載具歸戶至手機條碼或自然人憑證並設定金融帳戶，將享有中獎獎金自動匯入帳戶之服務。

較特別的是，這期首見車貸利息發票中獎，幸運得主繳息 2483 元，結果就中了百萬大獎，獎金可供得主再買 1 輛車，或繳完車貸可能還有剩。另外也有付 3 元蝦皮手續費發票，也中了 100 萬元大獎，真的是太幸運。

財政部說，雲端發票可享有一般獎及專屬獎項雙重對獎機會，提醒民眾多利用載具儲存雲端發票，並完成銀行帳戶設定，以免中獎發票遺失或逾期未領，錯失領獎權益。

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