陶冬：鮑威爾表耐心 中美間現升級

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，在個人部落格上指出，中美的關稅貿易戰有迅速升溫的跡象，而聯準會新任主席鮑威爾雖比葉倫更加鷹派，但升息步調仍會十分克制。陶冬全文如下：

中美兩國在貿易糾紛上強硬對抗，市場擔心全球經濟受到拖累，上週股市再度遭遇拋售，資金避險意識濃厚。美國政府相繼對鋼鋁及中國科技產品課徵懲罰性關稅，針對中國的意圖愈加明顯，中國亦報以對應關稅。特朗普隨即指示貿易代表研究向 1000 億美元的中國商品徵稅，中國商業部迅速表示 “在對應措施上不會猶豫，不排除任何措施” ，貿易戰有迅速升溫的跡象。全球股市數度遭受強烈拋售，恐慌指數暴升。美國就業數據中，時薪增長達到 2.7% ，令市場感受到加息壓力。不過鮑威爾當天在芝加哥就發表了相對溫和的演講，強調漸進式加息，強調 “ 耐心” 。避險意識下，資金離股入債，美國十年期國債利率回落到 2.77% ，德國十年期至 0.5% ，債市轉旺暢，天堂貨幣瑞郎、日元和黃金受到吸納。全球去風險權重之外，也門對沙特目標的襲擊明顯升溫，布倫特原油期貨價格大幅下挫。

在成為聯儲主席後的第一次公開演講中，鮑威爾為他主持的公開市場委員會的政策路徑設定了基調：patient approach 。市場一般認為，鮑威爾比耶倫更鷹派，本屆公開市場委員會比上屆更鷹派，加上工資增長乃至通脹本身明顯升溫，聯儲的加息步伐會加快。筆者相信這些判斷全部正確，不過鮑威爾加息步伐仍然會很克制。美國經濟內部面臨減稅增赤，外面遭遇貿易糾紛，貨幣環境存在著重大的不確定性，所以鮑威爾出手會相對審慎，因應經濟數據相機應變。美國三月份非農就業增加 103K （VS 市場預期的 193K ），就業市場似乎有短暫的冷靜。不過，美國今年第一季度平均每月新增就業機會 202K ，大幅高過去年已經相當強勁的水平，而且工資增長持續升溫，鮑威爾其實沒有耶倫以不變應萬變的本錢。筆者認為美國今年還會加息三次，每次 25 點，明年則要根據數據和稅改進展而定。

從對全球鋼鋁產品徵稅到針對中國製造 1000 億的威脅，特朗普政府在中美貿易糾紛上的措施迅速加碼，中方的應對措施也由忍讓轉為針鋒相對。這是上世紀八十年代以來最大的貿易制裁，其規模、烈度均為第二次世界大戰以來所罕見，而其潛在升級風險更對全球經濟構成巨大威脅。當世界第一和第二大經濟發生碰撞，受影響的一定不止雙邊貿易。從貿易流、資金流，到本土流動性、企業投資，再到市場情緒、資金成本，潛在的牽涉面可能十分廣泛，遑論地緣政治。從經濟理性的角度看，將貿易糾紛無限度升級，必然帶來共輸局面，所以筆者也認為雙方在某時間點回歸談判的機會不小。但是經濟未必是政策的唯一歸依點，這便是市場一次次感受到意外的原因，用經濟學邏輯判斷政治走向有時會發生錯判。

本週三大焦點：1 ）貿易糾紛、2 ）美國核心 CPI 、3 ）美國銀行業績。週三出爐的美國三月 CPI 預計達到 2.3% ，核心 CPI 預計 2% ，聯儲的通脹目標終於達到。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘

