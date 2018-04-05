連假旅遊不分國內外輕旅險漸抬頭保險掌握3大原則

清明連續假期許多人展開出遊計畫，不過，想要玩得盡興又安心，旅程中充足的保險保障不可或缺，壽險業者建議，民眾可利用「停、看、聽」3 原則，快速找出適合自己的旅平險，而且不僅國外旅遊要保險，即使是國內旅遊，也可以投保輕型旅平險，簡稱「輕旅險」，只需要銅板價就可以獲得百萬保障。

根據交通部觀光局資料顯示，2016 年國內旅遊總人次高達 1.9 億，2017 年略為降低但也有 1.8 億人次，平均來看，等同每個人 1 年旅遊次數達到 8、9 次左右。近幾年，國內發生幾場重大意外事故，如塵爆、氣爆、演唱會意外、蝶戀花事件等，都造成人員傷亡，個人後續的醫療費用也相當可觀。

台灣人壽針對 2017 年度投保旅平險客戶統計發現國內旅遊占 25%，國外旅遊占 75%，大部分的民眾還是出國才會想買旅平險，容易忽略國內旅遊的保障。此外，針對海外旅遊投保客戶前往的國家分析，以日本占 30% 為最高，其次為中國大陸占 26%，平均在出發前 5 天民眾就會投保旅平險，顯示民眾投保旅平險的意識高，但也有不少人出國前到機場才想起未投保。

不過，許多民眾習慣使用信用卡刷旅費，順便享受搭贈的旅平險，台灣人壽提醒，一般信用卡僅提供搭乘交通運輸工具時的意外保障，意即搭乘飛機以外的旅遊時光無法享有保障，建議民眾在出遊前，還是要向保險公司投保旅平險讓保障更完整。此外，國外旅遊更應附加「海外突發疾病醫療健康保險附約」，不但可保障一般住院給付，更提供門診及急診給付。

南山人壽則建議民眾可利用「停、看、聽」三原則，快速找出適合自己的旅平險。首先，旅行時最怕因意外而「停」滯外地，有家歸不得，因此，旅平險是否有提供海外急難救助服務，提供緊急醫療、協助安排家人前往探望及代墊住院醫療費及保證金，是首要審視的指標。

其次，要「看」商品的保障是否會出現空窗期，一般刷卡附贈的旅平險保障範圍與時間都有限制，通常保障範圍僅限於搭乘運輸工具期間，並非整趟旅程，如果旅程中發生意外，將無法「全程」享有保障。

最後，好的保險要「聽」得懂客戶的需求，旅平險除了符合客戶基本保障之外，還需要能針對旅程中可能發生的意外傷害或突發疾病加強保障，例如重大燒燙傷醫療給付、傷害醫療給付、海外突發疾病門診 / 急診 / 住院 / 返國住院醫療給付等，完善的保險保障才能讓出遊盡興而無後顧之憂。

富邦產險也建議，民眾規畫旅遊平安險時，應選擇快速便利的投保方式以因應各種旅遊行程規畫，還須特別留意保障內容及保額是否充足，必備項目除了意外傷害身故、殘廢及醫療險外，「旅遊不便險」也是旅遊期間常遇到的風險需求，如班機或行李延誤、行李失竊等。

此外，若擔心逛街或隨行兒童不慎打破商品，或是入宿時毀損飯店物品，也可加保「個人責任險」。最後，還須確認承保範圍是否涵蓋海外緊急救援服務，在國外遇到緊急事故時，才能立即獲得醫療協助及轉送回國等保障。

錠嵂保經 SARAcares 投保平台則提醒，不僅國外旅遊要保險，即使是國內旅遊，也可以投保輕型旅平險，只需要銅板價就可以獲得百萬保障。以國內 1 日遊來試算，只要花費 30 元就可買到擁有意外死亡或殘廢最高 100 萬、意外醫療實支實付最高 10 萬及食物中毒和過失責任險的保障，且旅遊平安險並非是無法變更的大套餐，它可以讓投保人依照旅遊天數及需求來購買，其最短的保障期間為 24 小時，就算民眾只玩 2 天 1 夜或當天來回也很適合，像是岀差、跨年、參加音樂祭，還是到花東、墾丁遊玩，為了保障安全，都應該要投保。

有些旅平險則還含有「食物中毒慰問金」和「個人過失責任」的保障項目。SARAcares 投保平台表示，曾有民眾帶小孩出遊，結果孩童不小心毀損商家貴重物品，導致必須自費賠償，這時如果有個人過失責任保險金，就可以在限額內減輕損失。而食物中毒的認定必須仔細留意，若只有 1 人發生，通常需要醫師證明；如 3 人以上發生並有共同症狀，在認定上則容易許多。

此外，目前國內的意外險保額偏低，以前幾年澎湖空難為例，許多投保國內保險的已故人士，其理賠金額平均只落在 200 萬元到 300 萬元之間，因此如果平時出門在外，都能養成投保旅平險的習慣，便可彌補因意外身故、殘廢，理賠金額不足的問題。

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