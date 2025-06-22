普丁：整個烏克蘭都是俄羅斯的！警告俄軍或攻占蘇梅建立緩衝區

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-22 16:20

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俄羅斯總統普丁於週五（20 日）公開表示，他視整個烏克蘭為「俄羅斯的一部分」，並警告俄軍可能會攻占烏克蘭東北部蘇梅市，以建立沿邊界的戰略緩衝區。

普丁：整個烏克蘭都是俄羅斯的。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，普丁在聖彼得堡國際經濟論壇上強調，如果想要和平，莫斯科希望烏克蘭接受「作為俄羅斯一部分」的現實。

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普丁指出，俄羅斯並不否認烏克蘭的獨立與主權追求，但強調烏克蘭在 1991 年蘇聯結體宣布獨立時，也同時宣告中立，因此俄方期待烏方接受現實，才能推動和平進程。

他引用俄羅斯諺語：「俄羅斯士兵踏過的土地，就是我們的」，暗示俄軍掌控的烏克蘭領土將被視為俄羅斯領土。

普丁同時表示，俄軍已在蘇梅地區建立緩衝區以保護俄羅斯國土，雖然沒有明確任務要攻占蘇梅市，但「原則上不排除」此可能性。

對此，烏克蘭外交部長西比哈強烈譴責，批評俄羅斯「完全蔑視」美國及國際社會的和平努力，並指出莫斯科企圖奪取更多烏克蘭領土，導致更多平民傷亡。

西比哈在社交媒體 X 上表示，俄軍所到之處只帶來死亡與破壞，強烈譴責俄羅斯戰爭罪行，並指責俄方無視全球和平呼籲。

烏克蘭總統澤倫斯基則於晚間視訊中指出，俄羅斯公然拒絕停火，堅持繼續發動戰爭。烏克蘭軍方正討論加強北部蘇梅地區的防禦，持續抵抗俄軍侵略，保衛領土安全。

目前，俄羅斯已控制烏克蘭約五分之一領土，包括克里米亞、盧甘斯克 99% 以上土地，以及頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松超過七成地區，還有哈爾科夫、蘇梅及聶伯彼得羅夫斯克部分區域。