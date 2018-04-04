〈春假遊玩省荷包〉租車前先留意三件事 國內3大業者優惠比一比

清明連假在國內旅遊，無車族也可善用租車優惠。Money101.com.tw 金融產品比較網表示，目前國內三大租車業者，包含中租、和運、格上都有提供刷卡打折服務，建議可透過三步驟，包括瞭解區域內的租車業者、比較車款、搭配折扣專案或刷卡優惠，來選出適合自己的租車方案。

根據觀光局統計，自 2012 年以來，國人在國內旅遊，每次平均天數約為 1.44 天，大多為短天期的輕旅行；旅遊的比率與次數也逐年攀升，2016 年有 93.2% 的民眾有國內觀光的經驗，一年中也有 9.04 次的旅行。

Money101.com.tw 建議，民眾可透過三個步驟，快速比較出最適合自己的租車方案。首先，先了解旅遊區域有哪幾家租車業者；其次，比較欲租的車款訂價，在各家租車業者的差別，因為刷卡折扣是基於車款訂價；第三，依照個人需求，像是想租幾天的車子、錢包裡有哪幾家銀行信用卡，再搭配業者折扣專案活動與刷卡優惠，選出最適合自己的方案。

以 Toyota ALTIS (1,800 c.c.) 的車為例，中租租車的訂價為 2900 元，假日網路訂車打 8 折，為 2320 元；和運租車的訂價為 3000 元，假日網路訂車打 8 折，為 2400 元；格上租車訂價為 3000 元，假日網路訂車打 75 折，為 2250 元。

想獲取更大折數，民眾可以使用壽星專案，中租租車以及和運租車提供當月壽星打 7 折 (假日)、格上租車的壽星會員則可以打 65 折，不過限定原站租還。

若非當月壽星，善用信用卡優惠，最高可享 68 折。中租租車與花旗、國泰、台新、玉山、聯邦、富邦、台企銀、中信等 8 家銀行合作，假日租車可享 68 折到 75 折不等的優惠。

和運租車與玉山、台新、富邦等 3 家銀行合作，假日租車享 7 折；格上租車與四大國際發卡組織 (Visa、Mastercard、JCB 以及美國運通) 合作，持有白金卡 (不含) 以上即享有假日租車 7 折優惠。

所謂假日即是週五、週六、週日或是國定假日及其前一日，以及連續假日及其前一日。另外，Money101.com.tw 提醒消費者，折扣方案務必確認是否有指定訂車管道，像是門市、電話或網路訂車，折扣都略有不同。