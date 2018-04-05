中美這一輪「火拚」對美汽車業影響大 「最倒霉」的是特斯拉

摘要：貿易戰中，中美分別從整車和零部件入手，向對的汽車產品「開火」，特斯拉作為今年初進口表現最佳的美國整車將受到巨大打擊。而美國主要出口給中國的 SUV 等高溢價車型，受到貿易戰衝擊的影響或較大。

繼美國發布建議徵收中國產品關稅清單之後，中國商務部在 4 月 4 日也公布了擬對美國加征關稅商品清單，雙方的清單上皆涉及汽車產品。有所不同的是，美國主要是對中國汽車零部件產品開火，而中國主要是對美國整車進行反擊。

美國這次發布了建議徵收中國產品的清單涵蓋 1300 個單獨關稅項目，其中涉及汽車領域的有 87023031、87024061、87033101 等多項，汽車火花點、電動驅、柴油機等多種零部件被捲入其中，美國建議對清單上的中國產品徵收額外 25% 的關稅。

而據商務部公布對美擬加征關稅的清單中，涉及 87032362、87034052、8703432 等 27 個稅則號列，涉及產品主要是越野車、小客車、貨車等整車，此外也包括變速箱等少數零部件。中國對清單上的汽車等原產於美國的進口商品也是將加征 25% 的關稅。

「美國加征關稅後，對我們的稅率達到了 27.5％。但是，中國汽車對外出口量還不是很大，整體上對自主品牌車企的影響不大。」中國汽車工業協會秘書長助理許海東今日對第一財經記者表示，但對像比亞迪、江淮汽車等這類正在進行海外擴張的企業有所影響。

不過，中國的新能源汽車在短期內並不會大量地進入美國市場。「我們在電池密度以及指標方面，與歐美國家還有兩年的差距，在整車能效方面，和豐田等這類企業還也還有差距，需要三年左右的時間來追趕。中國現在剛剛起步，其在新能源汽車領域的技術不成熟，所以乘用車在今後五年內不會大規模進入美國市場。」中國汽車工業協會常務副會長董揚在接受記者採訪時表示，目前美國這些政策對中國汽車企業影響有限。

乘聯會秘書長崔東樹今日接受第一財經記者採訪時稱，中國發布對美關稅反制措施將重創美國進口車，非常精準地反擊美國越野車、貨車、小客車等產品，這些是當前中國從美國進口的汽車主力產品。根據雙方清單，對汽車領域的影響還是蠻大的。雙方未必一定開戰，更多是相互威懾。

崔東樹指出，中國從美國主要進口 SUV 等高溢價車型一旦開戰，對美國進口車衝擊還是很大，而且美國造的奔馳和寶馬也受到一定的影響，畢竟上次對美國車徵稅有過先例，其中奔馳和寶馬也很受傷。從 2018 年的進口結構來看，美國進口車在總體中國進口車中表現特別突出。尤其是美國進口的 87032362 的汽油越野車，總量很大，今年 1~2 月達到了 1.8 萬台，平均單價也達到 6.25 萬美元，是一個巨大的進口受益群體。這其中的德系的奔馳、寶馬表現較強。

尤其值得關注的是 8703800 的乘用車未列名載人純電動機動車，這類產品應該說主要是特斯拉等純電動車的進口。今年 1~2 月特斯拉的進口均價達到了 9 萬美元，進口數量也達到 2380 台，應該說進口量是表現相對突出的。

崔東樹認為，由於美國的通用、福特等都在中國進行了有效的國產化布局。通用福特等大量的主力產品都是中國企業製造的，因此受到進口關稅影響基本不大。特斯拉進口關稅是 25%，如果加征 25% 之後，關稅高達 50%，這對特斯拉將是一個巨大的影響，將導致相關進口車的價格暴增，因此特斯拉是受影響最大的產品。由於特斯拉沒有國產，其進口是唯一的供給，目前其生產能力有限，且新的特斯拉 3 馬上進入高速量產階段，因此中國市場的穩定尤為重要，需要穩定的關稅政策，確保穩定銷售。

此外，中國從美國進口貨車應該是皮卡類的產品，在中國進口量也相對較大，今年 1~2 月份進口 600 台，單價也達到 4 萬美元的較高價位。徵收高關稅後，這對很多皮卡產品的影響巨大。

從進口總量看，美國進口車在 2017 年中國汽車進口量中達到 28 萬輛，占到中國總體進口量的 22%。2017 年，中國汽車對外貿易中，整車進口額為 510 億美元，出口額為 141 億美元，貿易逆差 369 億美元，零部件進口額為 388 億美元，出口額為 686 億美元，貿易順差 298 億美元。中國汽車行業 2017 年對外貿易逆差 71 億美元。其中，在中國對美國的汽車貿易中，中國對美國出口整車金額為 14 億美元，從美國進口整車金額為 131 億美元，貿易逆差 116 億美元，中國汽車零部件對美國出口 170 億美元，進口零部件是 28 億美元，貿易順差 142 億美元。

崔東樹分析指出，從中國汽車出口結構來看，整車對外貿易基本上屬於大幅的逆差狀態，大概有 300 億美元左右，而零部件的出口基本上是順差狀態，也是在 300 億美元的順差。而在中國對美國的汽車與零部件貿易中，總體來看是順差逐步穩健縮小狀態。2015 年到 17 年大概是在 30 億美元左右水平. 其中中國出口整車逐步增大，而中國進口美國整車也是持續增長的。應該總體說，中美之間的汽車貿易，是相對良性健康發展的。

崔東樹認為，貿易戰對中美雙方汽車產業都是有一定損失的，中國的豪車受損的是富人利益，影響不大。而美國的企業損失大，由於美國汽車工業是美國重要的支柱產業。業內更希望的是雙方達成一定的和平的和解，才能達到相互利益的最大化。

* 本文來源於第一財經，作者李溯婉，武子曄，原文標題《貿易戰美國攻打零部件中國反擊整車，最受傷的將是特斯拉》*

『新聞來源／華爾街見聞』