川普首席經濟顧問：貿易戰要怪中國 股市反應過度

摘要：在確認成為川普的經濟顧問後，上月 Kudlow 說，樂意看到美國領導貿易夥伴聯盟反對中國，讓中國知道自己在四處破壞規則。本周三他說，中國的不公平、不合法貿易舉動已持續多年，川普只是在反擊。

川普的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）認為，貿易戰不能怪川普，要怪中國，股市不該對貿易戰反應過度。

美國時間 4 日本周三，庫德洛在接受福布斯新聞採訪時發表了上述言論。他自稱並不熱衷於關稅，但認為川普的立場是正確的。中國的貿易壁壘、技術轉讓、投資限制等舉動不止是不公平，而且不合法，它們已經持續多年，川普只是在反擊。川普此舉是為美國好，也是在讓全球貿易變得更好。

庫德洛說，他理解股市的焦慮，但另一方面，在經歷了這一過程後，會看到經濟增長更好、開展更多貿易，川普所做的是降低貿易壁壘，而這對中美和全球經濟都有好處。

庫德洛的以上言論不算意外。華爾街見聞上月提到，庫德洛曾公開批評川普的貿易立場和關稅。但在確認成為川普的首席經濟顧問後，他說，樂意看到美國領導一個主要貿易夥伴的聯盟反對中國，讓中國知道自己在四處破壞規則。

在本周三庫德洛講話前，歐美股市等市場已經在中國公布對美國關稅反制措施後大跌。

北京時間 4 月 4 日清晨，美國貿易代表署公布對中國產品加征 25% 關稅的清單建議，該清單涉及航空航天、資訊和通信技術、機器人和機械等行業，包含大約 1300 個獨立關稅項目，涉及中國商品對美出口額約 500 億美元。

4 日下午，中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等 14 類 106 項商品加征 25% 的關稅，涉及 2017 年中國自美國進口金額約 500 億美元。

此消息一出，全球股市應聲跳水，美國農產品期貨暴跌，美豆期貨跌 5%。歐股全線走低，美股飛機、汽車板塊盤前大跌。4 日美股大幅低開，道指一度跌近 500 點，盤初波音跌超 4%，卡特彼勒跌 3%，陶氏杜邦跌 2.5%，通用電氣跌 2.2%。

美國商務部長羅斯此後稱，他並不驚訝中國會對美國關稅作出反制，倒是華爾街對貿易摩擦的反應令他感到意外。

羅斯認為，中美貿易問題最終可能會通過協商解決；中國的新關稅僅相當於美國 GDP 的 0.3%，所以並不會給美國帶來致命打擊。

『新聞來源／華爾街見聞』