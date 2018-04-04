301關稅來了！美國公布「500億美元」加稅建議清單：劍指中國科技業

摘要：美國發布對中國產品徵收關稅的清單建議，該清單涉及航空航天、資訊和通信技術、機器人和機械等行業，包含大約 1300 個獨立關稅項目，總規模大約為 500 億美元。美國貿易代表署建議對清單上中國產品徵收額外 25% 的關稅，以彌補美國在科技領域所受到的影響。

美國發布對中國產品徵收關稅的清單建議，該清單涉及航空航天、資訊和通信技術、機器人和機械等行業，包含大約 1300 個獨立關稅項目。美國貿易代表署建議對清單上中國產品徵收額外 25% 的關稅，以彌補美國在科技領域所受到的影響。

美國貿易代表處公布的清單顯示，大多數的商品並不直接面向日常消費者。但是，這依然會影響到美國生產商的供應鏈。部分商品包括：化學製品、發光二極管、摩托車和牙醫設備。

美國貿易代表署表示，對該清單中的商品徵稅將能夠對中國造成負面影響，但同時最小化關稅措施對美國經濟的影響。該機構表示，具體而言，清單針對中國的「不公平」政策——該政策「迫使」美國公司將技術和知識產權轉讓給中國本土公司。

該機構表示，2018 年，該清單中的中國商品向美國出口額大約為 500 億美元。考慮到中國「不公平」政策對美國經濟帶來的影響，這一規模是合適的。

該清單的公布可能進一步加劇中美貿易摩擦。在美國公布清單之後，新華社表示，美國 3 日依據「301 調查」結果公布擬加征關稅的中國商品清單。這一違背國際貿易規則的做法遭到多方反對。

本周一，出於對川普鋼鐵和鋁關稅的報復，中國開始對美國的食品和其他產品徵收新的關稅。這些商品包括豬肉、部分水果和堅果。

此前、中國駐美大使崔天凱在接受中國國際電視台採訪時表示，一旦美方公布 301 調查對華加征關稅產品的清單，中方將回擊，以同樣的規模、金額和強度。

崔天凱當時稱，中方現有的加征關稅是對美國 232 調查的回應，不是對 301 調查的回應。

美國貿易代表萊特希澤 3 月 28 日曾表示，他將在中國商品關稅生效之前給出 60 天的窗口期，今年 6 月前或不會開始開徵關稅。當被問及中美雙方是否可能通過談判來避免關稅大戰，萊特希澤當時說：「我認為這存在希望。」 他還表示，將中美貿易關係「帶到一個好的境地需要幾年時間」。

白宮貿易顧問納瓦羅已經直接了當地說，對中國的關稅聚焦於「中國製造 2025」行業。事到如今事情已經很清楚，美國已經撕下了鋼鋁貿易戰的面具。

『新聞來源／華爾街見聞』