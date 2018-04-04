美股盤後─科技股削減週一跌幅 拉抬道瓊大舉收高389點

科技股週二回神，削減了昨日的大量跌幅，美國股市終場收高。

分析師說，目前為止，股市是對超賣做出反應。我們現在盼望的是，股市上漲，成交量放大，每九檔股票上漲，僅有一檔下跌，以確認新的上漲趨勢已經開始。



道瓊工業平均指數收高 389.17 點或 1.65% 至 24033.36。

Nasdaq 指數收高 71.16 點或 1.04% 至 6941.28。

S&P 500 指數收高 32.57 點或 1.26% 至 2614.45。

費城半導體指數收高 25.08 點或 1.96% 至 1302.09。

當科技股觸及今日低點，主要指數亦短暫觸及盤中低點。川普總統再度於推特抨擊亞馬遜，亞馬遜股價一度走低。

尾盤消息指出，白宮並沒有計畫採取行動追究亞馬遜，亞馬遜股價因而上漲至盤中高點。主要指數亦觸及盤中高點。

週一，美國股市大跌，道瓊下跌逾 450 點，盤中創新今年低點。S&P 500 與 Nasdaq 收盤落入回檔修正領域，貿易戰擔憂為利空。

週末期間，川普發布推文指稱，電子商務大廠亞馬遜欺騙了美國郵政署，由於交運包裹，郵政局虧損了數十億美元。

週一，亞馬遜股價下跌逾 5%，其他科技股亦大幅下挫。

過去 12 個月，科技股一直是 S&P 500 中表現最佳類股，至週一收盤為止，上漲了 23%。但近來，科技股則受到壓力，因擔憂法規可能更趨嚴格。

分析師說，投資人近來重新評估科技股，要求加強管理的呼聲也越來越高， 可能影響社交網站的廣告收入。