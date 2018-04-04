分析員﹕港股高開 建議反彈時先沽貨

美國股市出現反彈，其中道瓊斯指數更重上24000點，市場人士相信今日大市可以輕微高開，惟後市走勢會較波動，建議在29800點買貨的投資者，在反彈時考慮沽貨。

道指收市報24033點，升389點或1.7%，標準普爾指數收市報2614點，升32點或1.3%，納斯達克指數收市報6941點，升71點或1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7030點，跌26點或0.4%，德國DAX指數收市報12002點，跌94點或0.8%，法國CAC指數收市報5152點，跌15點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報74.48元，較本港收市價高1.3%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報73.18元，較本港收市價高0.9%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.09元，較本港收市價高1.4%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.4元，較本港收市價高0.6%。

美股大反彈，可是對今早亞太區股市並未帶來太大刺激，日本股市早段只上升75點，看來就算今早港股高開，相信升幅亦有限。是否與昨午大市已從低位反彈有關？不排除此可能性。由於明日為清明節假期，所以今日大市交投應會較淡靜，不排除有個別股份因此炒起，投資者要考慮是否趁大市今早持續反彈時先行沽貨離場。是否要沽出近期升勢強勁的醫藥股及水泥股？可以考慮。另一方面美國政府已公布向來自中國生產的產品徵收關稅的清單，當中包括電動車﹑醫療裝置及半導體裝置等，投資者最好今早按圖索驥，盡可能避開相關公司。此外油價反彈，可以留意能源股及與油氣開採相關的股份。

對於後市走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市可以輕微高開，並建議在29800點入市的投資者可以先行沽貨，因為後市走勢會較波動。

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