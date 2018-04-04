美股盤中─科技股反彈 道瓊上漲逾260點

在科技股反彈帶動下，美國股市中場大幅上漲，道瓊一度大漲逾 260 點。

分析師說，目前為止，股市是對超賣做出反應。我們現在盼望的是，股市上漲，成交量放大，每九檔股票上漲，僅有一檔下跌，以確認新的上漲趨勢已經開始。

台北時間 00:17

道瓊工業平均指數上漲 106.20 點或 0.45% 至 23750.39。

Nasdaq 指數上漲 10.34 點或 0.15% 至 6880.46。

S&P 500 指數上漲 8.47 點或 0.32% 至 2590.35。

當科技股觸及今日低點，主要指數亦自盤中高點短暫下滑。川普總統再度於推特抨擊亞馬遜，亞馬遜股價一度走低。

週一，美國股市大跌，道瓊下跌逾 450 點，盤中創新今年低點。S&P 500 與 Nasdaq 收盤落入回檔修正領域，貿易戰擔憂為利空。

週末期間，川普發布推文指稱，電子商務大廠亞馬遜欺騙了美國郵政署，由於交運包裹，郵政局虧損了數十億美元。

週一，亞馬遜股價下跌逾 5%，其他科技股亦大幅下挫。

過去 12 個月，科技股一直是 S&P 500 中表現最佳類股，至週一收盤為止，上漲了 23%。但近來，科技股則受到壓力，因擔憂法規可能更趨嚴格。

分析師說，投資人近來重新評估科技股，要求加強管理的呼聲也越來越高， 可能影響社交網站的廣告收入。