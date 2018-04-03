美股靠財報季利多捍衛多頭信心 分析師上調Q1獲利成長率至17%

美股經過周一大跌後，標普 500 指數指數不但跌破 2 月初的低點，同時也是自 2016 年以來首度落在 200 日均線之下，不過，分析師對第 1 季獲利成長的估值從 13％上調至 17％，在基本面仍佳的情況下，成為多頭信心的強力支撐。

美股近期大幅震盪，但分析師們仍堅信經濟實力將展現在財報的獲利表現上，並將元月時預估的第 1 季企業獲利成長率 13%，上調至 17%。

新橋（Newbridge）證券首席策略師 Don Selkin 表示，儘管目前市場正籠罩著貿易戰陰影及科技業的不確定性，但在第 1 季獲利表現穩健成長下，股市將仍有充分理由上漲。

不過，諷刺的是，隨著獲利成長預期的上升，美股卻在財報展開之際下跌。

今年標普 500 指數獲利成長率上調至 21%

科技股在第 1 季的標普 500 指數中，已躍升為第 1 大權重類股，分析師預估晶片製造的獲利成長率將拉升到 31%，銀行股將接棒演出，因此將今年標普 500 指數的獲利成長率上調至 21%。

分析師上調今年標普 500 指數獲利成長預估至 21%。（來源：Bloomberg）

Wedbush 證券部門主管 Ian Winer 表示，財報季可能成為利空催化劑，因為川普引發的貿易戰風險升高，企業可能降低展望前景，若有意外利多，可能激勵股價上漲；但若財報不盡如人意，可能也會加速股價下墜。

恐慌指數飆升，己超過 2018 年以來均值 36%。（來源：Bloomberg ）

根據 RBC Capital Markets3 月底進行的一項調查顯示，雖有 45％受訪者表示，過去 3 個月以來，已變得沒那麼樂觀，但仍有 45% 的投資人仍看漲或非常看漲美股，總體來說，投資人依舊樂觀。

RBC 資本市場美股策略主管 Lori Calvasina 周一在報告中指出，多頭並未有投降的跡象，只有 20% 的受訪者表示看跌或非常看跌，空頭氣氛還未過度擴散。