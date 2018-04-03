【港股解碼】做保理也能赴港上市？來看看天逸金融的商業邏輯

繼衆安在線、51信用卡後，又一家互聯網金融公司天逸金融向港交所遞交申請資料，香港市場也似乎成了這些金融科技新貴們上市的“福地”。與衆安在線的保險行業、51信用卡的信用卡行業不同的是，天逸金融瞄中的是少有涉及的保理行業。

獨立商業保理商

保理(Factoring)全稱保付代理，又稱托收保付，賣方將其現在或將來的基于其與買方訂立的貨物銷售/服務合同所産生的應收賬款轉讓給保理商(提供保理服務的金融機構)，由保理商向其提供資金融通、買方資信評估、銷售賬戶管理、信用風險擔保、賬款催收等一系列服務的綜合金融服務方式。

“我們的使命是，透過打造供應鏈金融服務生態系統，爲中國中小企業提供有效及高效的融資解決方案。”這一句振聾發聩的話，寫在了天逸金融服務集團上市文件中。天逸金融的科技中樞聚螢金鏈聯通與之相連的技術驅動線上平台是中國五大線上保理平台之一，總部在武漢。

天逸金融的業務主要包括兩個業務分部：科技業務以及保理業務。技術分部主要從事開發、出售、安裝及維護供應鏈金融信息科技解決方案，成立並運營線上平台，以及提供包括培訓及咨詢服務在內的其他增值服務；保理分部主要向賣方公司提供綜合保理服務。

不得不說，天逸專注于的保理業務也並沒有讓其失望。在2015、2016、2017年度，天逸金融總營收分別爲4017.3萬元、1.11億元、2.77億元。其中保理收入淨額分別爲3324.8萬元、8928.6萬元、2.37億元，連續三年貢獻收入占總經營收入的八成以上且增幅顯著，對此，公司解釋稱因線上平台發展迅速。此外，天逸的三年純利也隨著營收增長和業務發展穩步提升，純利率達到了在2017年達到70.6%。

天逸金融保理收入淨額爲公司從賣方公司收取保理利息、手續費及其他相關服務費減去公司支付給提供再保理業務融資夥伴的相關費用。保理業務中，天逸提供保理資産管理服務及應收賬款融資，主要回報分別爲保理相關服務收入（即手續費）及保理利息收入。公司在2015年、2016年及2017年的利息回報率分別6.1%、9.4%及8.8%。

未來是否可期？

中小企業的發展幾乎伴隨著中國經濟的騰飛，據奧緯咨詢報告，中小企業占中國所有企業的99.7%，2016年爲中國國內生産總值貢獻約60%。然而中小企業融資困難似乎存在全國各地，中小企業融資在中國發展的不充分，以及中小企業融資市場資金的需求與供應存在重大缺口，催生了一批以中小企業融資供應鏈爲主的金融企業，專注于保理業務的天逸金融便是其中之一。

天逸亦將大部分保理資産再保理予合適資金合作夥伴，如商業銀行、商業保理商、證券公司、私募管理公司、資管公司等。筆者在天逸中樞平台聚螢金鏈官網了解到，天逸的合作夥伴亦有平時見到的多家商業銀行、保理商以及世界500強企業。

不過，作爲供應鏈金融的一部分，日常營運中公司仍然面對各項風險，特別是營運風險、信用風險、法律及合規風險。因而，建立完善的風控體系就變得尤爲重要。公司指，營運風險爲天逸面對的主要風險。由于保理大部分屬自動清償性質，預知、防止及管控主要與相關銷售交易真確性有關的營運風險尤爲重要。此外，供應鏈金融的信用風險主要在于買方公司（通常爲債務人），而非賣方，但天逸做賣方生意較多，亦會進行有效防範。于2015、2016、2017年，天逸並無不良保理資産，也體現了其風控系統的良好。

天逸金融此番尚未披露該次融資金額，但公司預期將所得款項用于：加強資本基礎，以支持保理業務的持續增長；進一步擴展科技服務，包括招聘工程師及數據專家、投資于信息科技技術系統及數據分析能力以及與業務夥伴合作建立及經營更多線上平台；及用作營運資金及其他一般企業用途。

■ 作者｜朱亦丹

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