台股盤後－大立光驚奇拉尾收平 資金避險風電生技顯卡 小跌66點力守半年線

台股今 (3) 日因為美股大跌 458 點，壓抑電子權值股走跌，也讓指數一度回測半年線，不過股王大立光展現氣勢，股價開低收平，有效穩住多方反撲火種，也帶動台積電及鴻海跌幅收斂，至於生技、風電及顯卡等次族群依然穩定吸金，終場下跌 66.74 點，以 10821.53 點作收，力守半年線支撐，成交值 1157.79 億元。周線下跌 97.96 點，周 K 線收黑。

以中小型股為主的櫃買市場也是同樣開低震盪，尾盤跌幅收斂，終場下跌 0.24 點，以 154.42 點作收，成交值 358.35 億元。周線下跌 0.64 點，周 K 線收黑。

台股類股呈現跌多於漲，其中電腦設備類股跌幅最重，達 1%，其他電子、食品也下跌約 1%，半導體、電子零組件、橡膠、油電燃氣、其他類、電子通路、光電、通信網路、玻陶、金融、鋼鐵、資訊服務、塑膠、觀光、水泥、汽車、化學、航運、造紙等也均收黑。

至於逆勢上漲類股則以電器電纜最強勁，大漲逾 1.6%，電機機械、生醫、貿易百貨、化學生醫、紡纖、建材營造等也均收紅。

電子三雄今天看股王大立光表現，儘管遭外資調降目標價到 2800 元，壓抑股價最低來到 3005 元，直逼 3000 元大關，不過低接買盤趁勢進場，午盤過後一度翻紅，終場以平盤作收。而大立光強勢拉尾帶動台積電及鴻海略有反彈，儘管台積電仍下跌 1%，但 K 棒收紅，鴻海雖然今天也一度跌破 87 元，但是終場仍收紅 K 棒。

生技、風電及顯卡則是持續見到資金持續湧入，其中，生技類股就有科妍、商之器、生華科、益得、台原藥、慧智、和康生、保瑞、達爾膚、寶齡富錦、亞獅康 - KY 等 11 檔漲停，而上櫃生醫類股的成交值也達 64 億元，創下今年 3 月 8 日以來單日最大量。

風力發電概念股也由中鋼構開盤就直接跳空漲停帶動，儘管盤中一度打開，但後續仍順利鎖住，帶動華城、上緯投控、亞力等也跟進漲停，另外包括台船、大亞、春雨、中興電、新光鋼、世紀鋼等漲幅也在 2% 以上。

顯卡族群則有青雲續漲停吸金，撼訊又站上 400 元大關，麗臺尾盤也一度亮燈漲停，映泰、微星、技嘉等也均收紅。

分析師林孟漢表示，現在國際股市利空消息頻傳，美中貿易戰也讓美股跟科技股受傷，而生技股因為偏安於內需市場，風電也是盤面上的強勢族群，整體來看，因為電子權值股沒有表現，因此指數難有發揮空間，接下來還有 5 天連假，國際股市的走勢，將是下周台股重新恢復交易後的多空關鍵。