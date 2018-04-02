台股盤後－長假前觀望權值股軟腳 風電生技顯卡三強撐盤 又失守季線

台股今 (2) 日因為清明連假在即，中國宣布對美進口產品課徵關稅，引發電子權值股回檔，指數開平震盪走低，所幸風電、生技及顯卡等三個次族群依然強力吸金，終場下跌 31.22 點，以 10888.27 點作收，成交值 1019.44 億元，再度失守季線。

權值股今日表現平淡，台積電、鴻海維持平盤附近震盪格局，股王大立光卻一路走弱，再創 2016 年 7 月中以來新低，壓抑加權指數走勢。

以中小型股為主的櫃買市場也是同樣開高震盪走低，盤中最高來到 156.1 點，距離前波高點 156.4 元僅差一步之遙，不過終場仍下跌 0.4 點，以 154.66 點作收，成交值 317.75 億元。

台股今日光電股跌幅 1.8% 最重，玻陶、油電然氣等跌幅也超過 1%，電子零組件、塑膠、橡膠、汽車、通信網路、半導體、其他電子、金融、航運、其他類等也均收黑。

至於上漲股則有化學、化學生醫、電器電纜、生醫、電機機械、電子通路、鋼鐵、建材營造、紡纖、觀光、水泥、貿易百貨、食品、資訊服務、造紙及電腦設備等。

電子權值股今日表現相對疲弱，電子三雄全軍覆沒，股王大立光因為蘋概股領頭地位恐遭可成篡位，股價午盤後跌幅明顯擴大，終場更大跌近 5%，並創 2017 年 7 月中以來新低。

至於台積電及鴻海則是平盤上下震盪，原本市場預期鴻海恐遭外資大賣壓，不過成交量未明顯放大，股價也沒有太大波動；台積電則是開平震盪收小黑。

不過生技、風電及顯卡持續見到買盤簇擁，其中生技股中就有亞獅康 - KY、保瑞、慧智、安克、達爾膚、寶齡富錦等亮燈漲停，心悅、泰福 - KY、柏登、金樺、天賜爾、東生華、生展、懷特、泉盛、友霖、佰研等漲幅也均超過 4%。

風電族群中鋼構及亞力開盤跳空漲停鎖住，上緯投控則續衝漲停，另外東元、華新、華城、信邦、世紀鋼、大亞、春雨等也收紅。

顯卡族群則以麗臺跳空漲停鎖住最強勢，撼訊、承啟、映泰、微星、技家等也收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天受到長假在即影響，外資加碼意願小，導致權值股缺乏上攻動能，中小型股接棒成內資指標，預估明日盤勢不會相差太多，指數仍維持區間盤整格局，而中小型股繼續扮演撐盤要角。