三大法人賣超33億元 外資續砍鴻海2.44萬張 官股行庫進場低接

台股今 (2) 日終場下跌 31.22 點，以 10888.27 點作收，其中鴻海遭外資大砍了 2.44 萬張，以均價 88.37 元計算，等於提款超過 21 億元，官股行庫則是主要買盤來源。三大法人部分，外資及陸資賣超 20.84 億元，外資自營商賣超 1.04 億元，投信賣超 1.94 億元，自營商自行賣超 0.16 億元，自營商避險賣超 11.02 億元，合計賣超 33.97 億元。

期貨部分，三大法人則是投信單獨偏空，外資小幅加碼多單 355 口，淨部位多單來到 49141 口；投信加碼空單 281 口，淨部位空單來到 32429 口；自營商回補空單 101 口，淨部位空單來到 8443 口，合計三大法人加碼多單 175 口，淨部位多單為 8269 口。

外資今天買盤轉向面板、顯卡及中低價位股，包括面板雙虎友達、群創以及彩晶，微星、技嘉及映泰等顯卡概念股，還有旺宏、聯電、至上、日月光、浩鑫、矽品等，也都是外資買超標的。

至於電子三雄則是外資出貨標的，其中鴻海更遭外資買超達 2.44 萬張，創近 6 周單日賣超新高，同時也是連續 8 天賣超；台積電也遭連續 2 天賣超；股王大立光也遭外資連續 6 天賣超。

另外金融股也是外資主要賣超族群，包括新光金、中信金、開發金、永豐金、國泰金、台新金、元大金、兆豐金、華南金、合庫金等均超賣超，僅富邦金、玉山金、國票金及第一金獲買超。

ETF 部分，外資中止連續 2 天買超台灣 50，轉為賣超；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天買賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是重新轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名為友達，買超張數 25678 張，第 2 名群創，買超 14015 張，第 3 名微星，買超 8370 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，買超 4548 張，第 5 名旺宏，買超 4449 張。6 到 10 名依序為，元大滬深 300 正 2，買超 4146 張；聯電，買超 4037 張；台玻麥證 79 購 01，買超 3325 張；麗豐麥證 79 購 01，買超 2836 張；華夏麥證 77 購 01，買超 2615 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 24490 張，第 2 名富邦 VIX，賣超張數 23800 張，第 3 名旺宏元大 75 購 04，賣超張數 21929 張，第 4 名旺宏元富 75 購 01，賣超 10551 張，第 5 名新光金，賣超 8379 張，6 到 10 名依序為，旺宏元大 75 購 08，賣超 5950 張；晶電，賣超 5593 張；中信金，賣超 5337 張；友達麥證 78 購 01，賣超 4497 張；開發金，賣超 3968 張。

法人表示，外資因為在長假前夕，進出台股動作縮小，不過對於鴻海卻是相當不客氣，已經超過外資今天在台股的賣超金額，這樣的賣壓還無法壓下鴻海股價，接手買盤從哪來，以及外資是否會繼續賣超鴻海，仍將是台股後續走勢的觀察重點。