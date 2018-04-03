台股盤中─美中貿易戰緊張再升溫 跌百點摔破10800點

美中貿易戰緊張情緒再度升溫，導致美股昨 (2) 日又重挫，亞股普遍跟著走弱回檔，台股加權指數以 10837.54 點、下跌 50.73 點開出後，隨即大跌近百點，最低一度來到 10775.45 點，不過，可留意盤中跌點在百點左右，並未明顯擴大，且市場上仍有部分族群強勢上揚，包括工具機、生技等，顯示多方信心並未潰堤僅退一步觀望。

台股今日的壓盤重心來自大型權值股，大立光跌幅超過 4%，聯發科跌 2% 上下，亞泥、南亞科、寶成、台積電、中租 - KY、日月光、鴻準、光寶科、台達電和群創等均跌逾 1%。

而群創、友達、鴻海、台塑化和金控族群中的台新金、國泰金、華南金、富邦金、永豐金、開發金、中信金和中壽也遭壓抑在盤下。

不過，仍有獲多方力捧的強勢族群，生技買盤相當熱絡，西藥製劑族群中的益得漲停，帶動寶齡富錦、保瑞和健亞漲幅均超過 6%，順藥、安成藥和合一漲幅也有 3% 上下。

保健品相關廠商表現也不俗，康呈大漲超過 9%，佰研、合一漲幅 3% 上下，生展、中天也穩在盤上。

工具機相關業者買盤持續搶進，直得早盤續漲逾 3%，而上銀盤中買盤積極發動，漲幅超過半根停。

上銀相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

由於接下來是清明長假，清明後行情能否持續向上受到投資人關注，元大投顧指出，4 月起第 2 季產業淡旺季季節轉換，以及上市櫃公司將陸續公布第 1 季財報，市場將逐步轉向公司營收、獲利具成長性和高配息的族群，可留意如電競比重高、具有自動化設備在手訂單，不受美貿易關稅懲罰的鋼鐵等相關族群。

統一投顧指出，台股加權指數 11000 點的高檔和 1 月 11200 點平台仍是上檔最大套牢區，隨著五日及十日線再次下彎走弱且 KD 指標持續在 50 以下，不利多方，仍須留意的是清明長假後的變盤壓力。