新興市場需求迅速增長 中國太陽能大廠晶科擬降低對美國市場依賴

外電引述日本經濟新聞社的報導指出，由於美國川普政府對太陽能面板進行緊急進口限制，全球大型太陽能企業開始顯示出不拘泥於美國市場的姿態。這是因為新興市場國家的需求正迅速增長，很多企業認為如果將供貨對象從美國轉向新興市場國家，能夠維持增長。雖然各家太陽能面板企業反對美國的關稅措施，認為監管會對可再生能源在美國的發展產生負面影響。但是在太陽能面板領域掌握全球一成市佔率的最大企業、中國晶科能源（Jinko Solar）副總裁錢晶接受日本經濟新聞採訪時，強調了降低對美國依賴度的想法，指出美國只不過是買家之一。



在全球太陽能面板市場上，美國需求約占二成。根據分析，晶科能源出貨量的 20% 左右出口美國。不過，在發達國家普及的太陽能發電正在向東南亞、中東和非洲普及。晶科能源將抓住新興市場國家需求，計畫 2018 年生產 1,350 萬千瓦太陽能面板，年比值增長三成。



美國突如其來地啟動了緊急進口限制。在 1 月 22 日宣佈根據美國《貿易法》第 201 條對太陽能面板加征 30% 關稅之後，23 日就由總統簽字。



據國際能源署（IEA）統計，2015 年全球太陽能發電能力約為 2.25 億千瓦，歐美日占七成。但到 2040 年，歐美日的比例將降至二成。除了中國和印度外，中東和東南亞的發電能力也將增加，預計將新增 15 億千瓦。



晶科能源在全球 31 個地區擁有分公司，錢晶表示今後將拓展中東和南美市場。儘管晶科能源正在討論在美國建立工廠，但錢晶同時表示，此舉並非因應緊急進口限制，反而是作為向南美出口的立足點。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』