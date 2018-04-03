快買英特爾 分析師：市場對蘋果消息反應過度

華爾街分析師認為，蘋果 (Apple) (AAPL-US) 計畫 Mac 電腦改用自家晶片的消息傳出後，英特爾 (INtel) (INTC-US) 股價一度下挫 9% 之多，最後收低 6%，正是投資者買進的好時機。

投資機構 Stifel 重申對英特爾股票給予「買入」評價，認為蘋果在 PC 產業的市佔率很小。

分析師 Kevin Cassidy 週一表示，「蘋果宣布 Mac 系統最早 2020 年使用自家 CPU，市場對於這件事情過度反應了。蘋果 2017 年第四季在傳統 PC 市場佔有率只有 7.3%。」

他建議投資者趁週一大跌快點買進英特爾，並重申對英特爾股票目標價為 53 美元。

英特爾股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

他估計蘋果去年只為英特爾的營收貢獻 4%，對英特爾獲利貢獻不到 1 %。

「我們不預期其他家 PC 廠也考慮設計自家 CPU。」

大摩在 3 月 27 日也發布報告，預期因為基本面改善，到今年年底 S&P 500 將上漲 13%，所以股市回落就是投資者買進的大好時機。

S&P 500 自 1 月 26 日的高點已下降 7.5%。美股分析師 Dubravko Lakos-Bujas 表示，「這段時間多數的拋售大部分都是技術性的， （追蹤趨勢的策略和在非流通市場環境下進行期權套期保值），因此對基本投資者而言是一個買入機會。市場對接踵而來的負面消息顯然過度反應了， （例如通貨膨脹恐慌、殖利率上升、Fed 鷹派、赤字上升）我們認為強勁的宏觀經濟和基本面將持續下去。」

他重申，年底前 S&P 500 將登上 3000 點，意味較週一收盤上漲 13%。

S&P 日線走勢圖 (近一年以來表現)

Lakos-Bujas 表示， S&P 500 交易價格是 16 倍的市盈率，低於其 30 年的歷史中值。他認為市場的基本面「強勁」，並預期未來兩年因為減稅和強勁的銷售成長，每股獲利將成長 30% 以上。

「我們認為，有鑑於稅改的直接獲利難以模型化 (即動態評分、可支配收入增加、企業投資提升），這個估值還有上升的空間。」