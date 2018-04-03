深化老年護理服務 沃爾瑪將併購「台式」藥局？

據知情人士透露，沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 早就對 PillPack 這間新創「台式」藥局感興趣，認為有機會把其零售藥​​店發展成醫藥巨擘。

而為何稱 PillPack 是一間新創的「台式」藥局呢？

據《彭博》報導，主要是因為，PillPack 的特徵是把多種藥物包裝成一天的份額。雖然台灣開立藥物早已實行這種模式多年，但美國還是較普遍將每一種藥物採用「盒裝」，然後患者再自行拿取每日應用的藥物使用量。

PillPack / 圖：彭博

PillPack 和沃爾瑪拒絕發表評論。但《CNBC》報導表示，目前雙方正在討論以不到 10 億美元的價格做併購。PillPack 已籌集了約 1.18 億美元的資金。除了包裝外，還開發了藥房軟體，可協助病患紀錄何時該補充藥物，並確保貨物準時運送，以及為病人提供線上儀表板。

老年人是沃爾瑪的一個關鍵人口，沃爾瑪擁有約 4,700 家美國藥店，並一直多年關注如何擴大其醫療保健業務。沃爾瑪近期將與保險公司 Humana Inc. 達成協議，提供聯合品牌醫療保險藥品計劃及更密切的合作。

兩家公司沒有對這些報告發表評論。《彭博》認為與其合併，兩家公司希望建立更深層的合作關係，為附近的消費者提供護理服務。