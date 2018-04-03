股價大跌6%！蘋果預計2020採用自家晶片取代英特爾

知情人士透露，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 計劃從 2020 年開始在其 Mac 電腦產品線上使用自己的晶片，取代目前供應商英特爾 Intel (INTC-US) 公司的處理器。英特爾週一（2 日）收盤股價下跌 6.07% 來到每股 48.92 美元，也是 2 年來最大的單日跌幅。

英特爾股價日線趨勢圖

《彭博》報導，代號為 Kalamata 的「使用自家晶片」計劃仍處於早期發展階段，但是作為一項更大策略的一部份，希望讓包括 Mac、iPhone、和 iPad 在內的所有蘋果產品可以無縫地運行。蘋果高層已批准此多步驟項目。

這一轉變將給英特爾帶來沉重的打擊，英特爾的合作關係有助於恢復蘋果 Mac 的成功，而自己也受惠。彭博的資料顯示，蘋果這個「客戶」佔英特爾總營收的 5% 左右。對此，英特爾不發表言論。

對於蘋果來說，這個變化將是一個決定性的關鍵。英特爾晶片是少數蘋果產品組合中不是蘋果所設計的處理器元件。目前為止，所有的 iPhone、iPad、Apple Watch、和 Apple TV 均使用蘋果 ARM 結構的自家設計主處理器。Mac 內部的晶片如果是蘋果自己設計，也就無需等待英特爾的發佈，自己主宰自己的新產品發表時辰。

推動產品一體化

雖然硬體計劃於 2020 年開始，但軟體方面的變化將更早開始。iPhone 和 iPad 都使用 iOS 操作系統，而裝有英特爾晶片的 Mac 電腦則運行 macOS 的不同系統。近期蘋果已逐漸整合了功能，也開始共享產品之間的低階功能，如新的文件管理系統等。

作為讓蘋果電腦更像 iPhone 的計劃中，蘋果正在開發一款名為 Marzipan 的新軟體平台。該平台最快於今年發布，允許用戶在 Mac 上運行 iPhone 和 iPad 的應用程序。

同時，蘋果之前也發布了 ARM 結構的 Mac，運行「類 - iOS」的操作系統，用於安全等特定功能。最新的 MacBook Pro 和 iMac Pro 也包含類似處理器。

據知情人士透露，蘋果計劃將該晶片添加到明年發佈的新版 Mac Pro 中，和今年推出的新款 Mac 筆記本電腦。

英特爾步入高通的後路？

英特爾在處理器晶片領域佔據了 20 多年的市場份額，打垮了唯一的競爭對手超微 AMD (AMD-US) 公司。英特爾還為一些 iPhone 機型設計和製造數據機晶片，以便連接網路及撥打電話。

雖然以量計算，蘋果的電腦出貨量較小，但以營收計算，蘋果佔全球第 3 名，也是高端電腦的代表之一。

Stifel Nicolaus＆Co 的分析師 Kevin Cassidy 表示，蘋果的決定將不會​英特爾的收益產生重大影響，佔英特爾的營收份額不大。英特爾需擔心的是，是否品牌開始設計自家晶片為新的趨勢。

2005 年，蘋果當時宣布其電腦產品轉移到英特爾晶片，震撼了 PC 行業，捨棄與 IBM (IBM-US) 和摩托羅拉 Motorola 共同開發晶片的合作關係。

市佔版圖後續有所變動？

蘋果目前的晶片設計屬輕薄移動型，而非高計算型。這也代表新晶片會先在筆記型電腦上進行轉換，最後才會轉移到桌機上。蘋果必須在不犧牲 Mac 電腦的性能下，從英特爾脫穎而出。

全球最大的手機晶片供應商高通 Qualcomm (QCOM-US) 正在與個人電腦製造商合作，以輕薄型筆記型電腦試圖奪取英特爾的份額。其同樣也是使用 ARM 架構，而微軟 Microsoft (MSFT-US) 也開始試圖支援 ARM 版本。

英特爾在市場上的主導地位，在於能夠使用領先製造技術，生產比競爭對手更強大的處理器。技術及性能讓如同 AMD 的競爭對手無法喘息。

蘋果設計的處理器目前由台積電 TSMC (2330-TW) 生產。蘋果的決定代表對台積電和其他供應商如三星電子 (005930-KR) 等的技術認可。英特爾的晶片製造業務主要是供應自己的產品所需，而非接單代工。