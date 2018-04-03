【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆股王重摔，台股紅翻黑

市場傳出外資調降大立光目標價消息，股王大立光股價重挫 165 元作收，台股加權指數開盤上漲，盤中由紅翻黑，收盤下跌逾 31 點。終場台指期下跌 59 點 (-0.54%)，逆價差 23.27 點，電子期下跌 3.85 點 (-0.84%)，逆價差 1.99 點，金融期下跌 1.2 點 (-0.09%)，正價差 0.19 點，非金電期下跌 29 點 (-0.23%)，正價差 1.06 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 90 口，淨空單部位 8443 口；投信淨空單增加 281 口，淨空單部位 32429 口；外資淨多單增加 355 口，淨多單部位 49141 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收上影線黑 K 棒，指數在均線糾結區震盪，籌碼面部分，單日成交量能達 1021 億元，外資上市現貨賣超金額約 20.84 億元，期貨未平倉淨多單 49141 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.47 變動到 1.41，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 57,322 口。

