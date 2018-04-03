【統一證券】盤前分析－美中貿易戰升溫，謹慎保守操作



◆盤勢分析

台股在上周美中貿易戰訊息淡化下，指數維持季線之上震盪。但昨日中國正式提出對美貿易制裁內容，指數開高走低跌破季線；加上本周美國對中國 600 億元課稅清單亦將公佈，雙方貿易戰本周正式交鋒。在經貿不確定性提高下，對台股後市行情分析如下：

第一、國際股市部份—四月煙硝味重、美中貿易戰正式交鋒。昨日 (2) 中國決定對美國的七類 128 項商品中止關稅減讓及對水果及製品等 120 項產品加徵 15% 關稅，且即日起實施。這部份是中國此波美中貿易戰首次實際反擊，中國開出第一槍後，隨後本周五前，美國貿易代表署將公佈對中國 600 億美元商品課 25% 關稅的商品清單。如此一來，些許淡化的美中貿易戰將在本周急劇升溫。

第二、財新公佈中國 3 月份製造業採購經理人指數 PMI 為 51，較二月份 51.6 為低，係去年 11 月以來最弱者。在其分項中，產出與新訂單總量均放緩至四個月來新低，是這次 PMI 走弱主因，在美中貿易戰開打下，預估此二數據未來難以大幅回升，對往後數月 PMI 走勢，預估仍呈悲觀。

第三、技術面觀察。台股指數昨日向下再次跌破季線，11000 點的高檔平台與元月份 11200 點平台仍是上檔最大套牢區。五日及十日線再次下彎走弱，且 KD 指標持續在 50 以下，不利多方。須留意的是清明長假後，月線將扣抵高值，反轉向下跌破季線機率高。

第四、生技行情延燒、人氣指標續旺。台灣生技股佳音不斷，新藥族群中，生華科乳癌新藥疾病控制率逾六成以上，驚艷醫學年會；聯生藥愛滋新藥獲准在泰國進行 Phase3。台睿 (6580) 硒元素針劑藥品西寧特，獲台灣新藥核可上市。亞獅康則公告向美國證券交易委員會送件 ADR，預期五月上市交易… 等。此外，港交所亦將認證台灣 TFDA 二期臨床新藥，以吸引生技業前往掛牌。此波生技行情持續輪動，可留意盤面上後市爆發力佳者，如亞獅康、藥華藥、泰福、葡萄王、泰博、台耀、麗豐及神隆等。

