【大昌投顧】盤前分析－去年第四季美元在全球外匯存底占比降至4年低點

◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走低，早盤向上攻高，但賣壓湧現，由紅翻黑，市場觀望氣氛濃厚，似乎長假前，買氣較低迷，最終以下跌 31.22 點作收。短線上月線似乎形成反壓，能否快速站回，才對盤勢較有利，但中、美兩大國家股市何時止穩走升，也是目前觀察重點，籌碼面外資持續偏向賣方，目前對台股動能不利表現。

2. 櫃買指數再次戰前高失利，拉回整理，目前位階仍在月線之上，依舊較加權指數強勢，中小型個股雖然反彈強勁，但也漲跌分歧，操作難度甚高。

3. 金融指數平盤附近作收，目前也尚未明朗化，整理時間恐拉長。電子指數跌幅較大，權值股紛紛修正整理，且美國科技股何時止穩向上，也成帶動電子股的關鍵，抗跌族群像是電腦板卡、主機板、資訊通路等。傳產類股則由風力發電、紡織、工具機等表現較佳。

4. 中華經濟研究院於 4/2 公布，3 月臺灣人指數 (NMI)、3 月臺灣製造業 PMI 上揚，其中 3 月的 PMI 回升 13.2 個百分點，至 63.6％，主要新增訂單與生產數量指數的大幅上揚。

5. 國際貨幣基金（IMF）公布最新資料指出，去年第四季美元在全球外匯存底占比不僅連跌 4 季，而還降至 4 年低點。在同時，歐元與日圓等其他貨幣比重則呈現攀升。

