【華冠投顧】04/02（一）幸運星來講股：大盤持續軟弱，震盪在所難免

◆盤勢分析

本週只有兩個交易日，剩明天一天就要放五天長假了。今天起中美兩國正式對雙方的產品加關稅或取消關稅減讓義務，而美國會在我們長假期間公布上個月的就業報告，以上對股市後續影響充滿變數，因此除了部分主力找平日沒有漲的個股拉漲停外，市場拉抬指數意願不足，盤面因此開高走低，此時建議投資朋友檢查自己手中持股，若有型態不佳的弱勢股，可以注意趁機調節下車，換股操作！

3008 大立光又破底了，其他大型權值股也熄火壓盤，如 2330 台積電、2317 鴻海、2412 中華電、6505 台塑化、2881 富邦金、1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、2454 聯發科。收盤跌 31 點，成交量 1,019 億較過去平均約 1,250 億的成交量少。

※強弱勢族群

老師上個月在廣播與文章分享的 4560 強信 - KY、5302 太欣再創新高，風力發電概念股部分，上週提到的 1514 亞力、3708 上緯投控今日續強，其他如 1589 永冠 - KY 已經開始震盪……

最後祝各位投資好朋友明日長假前最後交易日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。