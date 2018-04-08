〈Q1財報搶先看〉蘋果PCB廠不畏二個不利因素 獲利仍可年成長逾1成

蘋果重要軟、硬板供應鏈華通 (2313-TW) 及台郡 (6269-TW)，今年首季營運在面對匯兌損失、提列海外所得遞延負債等外在不利因素之下，全力加強內部成本控管，法人估算獲利都將較去年同期成長 1 成，但如何度過第 2 季的全年最淡季，才是最大挑戰。

同屬蘋果 PCB 供應鏈之一的健鼎 (3044-TW)、欣興 (3037-TW)、華通及台郡等，都在中國設廠提供龐大產能，目前各家最擔憂影響第 1 季獲利，多屬人民幣對美元升值，由於 PCB 產品出貨收美元，但設立在中國大陸的產線，包括水電、人工等費用均以人民幣支付，因此人民幣對美元升值，等於生產成本提高，對獲利產生挑戰。

法人估，華通首季營收 117.87 億元，年增 5.1%，在美元走升、人民幣走升與稼動率下滑，及今年台灣所得稅率提升至 20%，且有遞延所得稅的提列，預估毛利率 12.88%，季減 2.91 百分點，稅後純益估 4.39 億元，獲利年增率 10.1%，每股純益 0.37 元。

健鼎首季營收落點在 110-115 億元區間，也成為該公司史上最強第 1 季營收，年增 10%，法人估健鼎首季稅後純益可望落在 9.5 億元，每股純益在 1.8 元水準。

台郡今年第 1 季營收、獲利仍維持強勢，產能利用率約 5 成，法人估獲利較去年同期成長，稅後純益與每股純益將優於去年同期 2.45 億元與 0.87 元表現，但第 2 季營收則將明顯較第 1 季下滑。