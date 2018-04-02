華通新iPad板4月放量出貨 股價爆量跌深反彈

蘋果 PCB 供應鏈大廠華通 (2313-TW) 今年以來股價波段跌幅達 26.25%，不過隨著新 iPad 所用 PCB 板將在 4 月起開始放量出貨，營運動能有撐，今 (2) 日股價跌深反彈，盤中爆量 1.2 萬張，漲幅逾 3%，最高達 31.05 元，順利站上 5 日及 10 日短均線。

蘋果 iPhone X 新手機銷售量不佳，影響主力 PCB 廠華通同步遭外資一路調節賣超，外資今年以來賣超華通股票 11.81 萬張，外資 3 月更是整個月站在賣方，總計賣超 9.22 萬張，調節狀況最為激烈。

華通今年首季營運重點在 HDI(高密度連結板) 及軟硬結合板，應用產品別以筆電、手機及平板電腦為主，3 月下旬有第一波中國品牌手機 PCB 拉貨潮，第 2 季則將開始交貨美系客戶新款筆電及平板 PCB 板，產線自 3 月起開始啟動。

市場看好，隨著蘋果發表平價版 iPad 後，華通已開始小量出貨新 iPad 板，預計 4 月起可望放量。

法人估，華通首季在美元、人民幣走升與稼動率下滑影響下，加上今年所得稅率提升至 20%，且有遞延所得稅提列，估毛利率 12.88%，季減 2.91 百分點，稅後純益 4.39 億元，每股純益 0.37 元；全年稅後純益將達 42.35 億元，年成長 18.4% ，每股純益 3.55 元，毛利率也將站穩 15.1%，優於去年表現。

華通前 2 月營收 76.54 億元，年增 1.41%，法人預期，華通首季營收將優於去年同期 112.15 億元，且第 2 季營收將再向上攀高，今年營收可望逐季成長。