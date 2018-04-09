台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月9日

清明連假看屋人氣旺，各案場看屋及成交組數較平時增加一至二成，主要銷售業者上周多創下今年以來的最高銷售額，其中新聯陽、甲山林兩大代銷業者，五天連假合計均出現 10 億元以上銷售額，全台 21 個建案吸引看屋超過兩千組的遠雄，銷售額也上看 7.5 億元。

為推升台股再創高峰，金管會主委顧立雄要祭三招，一是吸引大型獨角獸企業或台商企業在台掛牌，增加投資話題；二是擴大台股基金，鼓勵投資人持有台股基金逾五年者，投資金額一年可有 2.4 萬元免稅額；三是增加外資多元性及匯出便利性，尤其要吸引日資來台投資台股，規模至少新台幣 3,000 億元。

為防堵銀行理專勸誘投資人頻繁轉換基金、炒短線，以達業績目標，金管會拍定，最晚從 2020 年第 2 季起，各銀行向基金收取的「通路費」，得從目前「銷售額」全面改以「客戶基金規模（AUM）」做計算基礎，此舉將讓各銀行理專賣基金時，獎酬和銷售策略大轉彎，理專大嘆「難為」。

聯合報

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經濟日報

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蘋果日報

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中國時報

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工商時報

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自由時報

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