〈Q2產業景氣展望〉生技業重獲關愛 新藥指標看中裕及智擎

生技族群因為產業特性，並沒有明顯淡旺季效應，不過新藥三雄中的中裕 (4147-TW) 愛滋病新藥 TMB-355 、智擎 (4162-TW) 的胰臟癌新藥安能得，將分別在第 2 季開賣及完成健保核價，一旦順利達成進度，可望為生技新藥族群再添動能。

中裕愛滋病新藥 TMB-355 原本美國 FDA 預計在 4 月 3 日公布是否發給藥證，不過提前 3 月上旬就核發，激勵生技族群士氣大振，成為大盤陷入盤整之際的資金避風港，而中裕更成為領頭羊，股價突破 208 元的頸線，一路飆高到 257 元。

取得藥證後，更重要的是產品出貨，根據中裕規劃，預計 6 周就可以開始提供給經銷商進行銷售，換算時間大約是 4 月中下旬，也就是清明連假過後，就可望正式出貨，讓耗費約 20 年的愛滋病藥，終於步上收穫之路。

至於智擎的安能得已經在美國正式上市，現在則開闢新市場，轉向亞洲包括台灣、日本及韓國等地，由於相關治療費用約需 5 萬美元，因此在具有健保的國家，就選擇透過健保擴展市場。

智擎表示，已經向衛福部申請健保核價，根據時程推估，今年中就會有結果，如果能夠通過核價，包括韓國及新加坡也會跟進採用。

除安能得外，智擎研發中的抗軟組織肉瘤產品 PEP503，也預計將在今年 6 月評估授權對象，若是順利的話，亦有機會成為另一個獲利來源。

至於同樣身為新藥廠的浩鼎 (4174-TW)，儘管 OBI-822 的全球三期臨床目前還在等美國 FDA 核發許可，不過浩鼎也陸續增加了單株抗體、小分子前驅藥等其他產品，而其中單株抗體新藥 OBI-888 第一期臨床試驗，也已獲得美國 FDA 核准，隨著多項產品陸續開發，應有機會重振市場信心。